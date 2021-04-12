Пророссийские боевики на Донбассе осуществили дистанционное минирование гражданского сектора Зайцево. Враг сделал это под видом действий украинских военных.

Таким циничным способом пророссийские боевики пытались скомпрометировать Вооруженные Силы Украины. В то же время оккупанты подвергали смертельной опасности гражданское население.

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Что известно о минировании Зайцево

Враг осуществил дистанционное минирование 12 апреля, использовав запрещенные Оттавской конвенцией противопехотные мины ПОМ-2. Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без взрыва.

Украина, согласно упомянутой конвенции, до 2011 года под международным надзором уничтожила эти мины. А Россия, наоборот отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию. Как следствие – эти мины до сих пор состоят на вооружении Вооруженных сил России.

Украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ о действиях оккупантов.

Обратите внимание! 11 апреля беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2 совершил свой первый вылет в зону ООС. Во время полета он обнаружил немало российской военной техники.

Как прошли сутки на Донбассе