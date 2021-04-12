Боевики заминировали гражданский участок Зайцево под видом украинских военных
Пророссийские боевики на Донбассе осуществили дистанционное минирование гражданского сектора Зайцево. Враг сделал это под видом действий украинских военных.
Источник:ОТУ "Север"
Таким циничным способом пророссийские боевики пытались скомпрометировать Вооруженные Силы Украины. В то же время оккупанты подвергали смертельной опасности гражданское население.
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Что известно о минировании Зайцево
Враг осуществил дистанционное минирование 12 апреля, использовав запрещенные Оттавской конвенцией противопехотные мины ПОМ-2. Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без взрыва.
Украина, согласно упомянутой конвенции, до 2011 года под международным надзором уничтожила эти мины. А Россия, наоборот отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию. Как следствие – эти мины до сих пор состоят на вооружении Вооруженных сил России.
Украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ о действиях оккупантов.
Как прошли сутки на Донбассе
- В минувшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем, а также из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
- Огонь открывали в сторону Невельского, Водяного, Зайцево и Шумов. К счастью, украинские защитники не пострадали.
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