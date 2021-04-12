В сети обнародовали кадры аэросъемки местности, с которой российские оккупанты расстреляли 4 и ранили еще 2 украинских воинов под Шумами, что на Донбассе. Известно, что вражеские снайперы "работали" с водонасосной станции.

В ВСУ подчеркнули, что открытие снайперского огня с захваченной оккупантами водонасосной станции является грубым нарушением международного гуманитарного права и действующих договоренностей о режиме тишины.

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Обустройство позиций и использование объекта критической инфраструктуры как военного видно даже просто на Google Maps с обычного смартфона.

Как оккупанты нарушили международное право

Водонасосная станция обеспечивает питьевой водой Майорск, Горловку, Донецк и Мариуполь. Поэтому использование ее как военного объекта категорически запрещено международным гуманитарным правом. Однако, несмотря на это, на кадрах аэросъемки четко видны вражеские окопы.

Даже у войны есть правила. Расстреливать раненых с объекта критической инфраструктуры, убивать тех, кто спешит раненым на помощь, – это, без сомнения, вне правил. Прекрасно зная, что по станции никто не будет применять артиллерию, никто не будет ее разрушать, они чувствуют себя безнаказанными. Но отвечать рано или поздно за содеянное придется,

– подчеркнули воины ВСУ.

Точка снайперов, из которой расстреляли воинов в Шумах: смотрите видео

Бой у Шумов: главное