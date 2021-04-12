Зеленский инициировал переговоры с Путиным после гибели 4 героев возле Шумов, – Мендель
Из-за обострения на Донбассе Владимир Зеленский пытался поговорить с Владимиром Путиным. Однако в Кремле отрицают, что им поступал запрос от украинской стороны.
Источник:Интерфакс-Украина
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что запрос на переговоры от Зеленского к Путину поступил сразу после трагедии под Шумами. Боевики 26 марта обстреляли позиции ВСУ и убили 4 украинских воина.
Заметьте Россия наращивает силы у границы и обвиняет Украину в агрессии: чего ждать дальше
Запрос на переговоры (от Зеленского до Путина – 24 канал) поступил сразу после гибели 4 военнослужащих Вооруженных сил Украины – еще 26 марта,
– сообщила Мендель.
Пока никакого ответа представители государства-агрессора не предоставили.
Между тем в Кремле рассказывают, что предложение провести переговоры не поступало.
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин вроде бы имеет что сказать Зеленскому. В частности, "по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны на Донбассе".
Что было раньше
- Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович ранее также рассказал, что Зеленский хотел поговорить с Путиным сразу после обстрелов под Шумами.
- В тот же день Зеленский провел консультации с другими лидерами нормандского формата.
- Позже глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон могут провести переговоры без Путина уже в ближайшее время.
Поделиться новостью