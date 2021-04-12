Из-за обострения на Донбассе Владимир Зеленский пытался поговорить с Владимиром Путиным. Однако в Кремле отрицают, что им поступал запрос от украинской стороны.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что запрос на переговоры от Зеленского к Путину поступил сразу после трагедии под Шумами. Боевики 26 марта обстреляли позиции ВСУ и убили 4 украинских воина.

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Запрос на переговоры (от Зеленского до Путина – 24 канал) поступил сразу после гибели 4 военнослужащих Вооруженных сил Украины – еще 26 марта,

– сообщила Мендель.

Пока никакого ответа представители государства-агрессора не предоставили.

Между тем в Кремле рассказывают, что предложение провести переговоры не поступало.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин вроде бы имеет что сказать Зеленскому. В частности, "по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны на Донбассе".

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