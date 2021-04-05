Лидеры стран "нормандской четверки" проведут переговоры без участия Владимира Путина. У Зеленского подтвердили, что это может произойти уже в ближайшее время.

Украина консультируется с партнерами по нормандскому формату еженедельно, иногда – и по нескольку раз. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

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Глава Офиса Президента также отметил, что только на прошлой неделе 2 или 3 раза разговаривал с представителями Франции и Германии.

Думаю, что видеоконференция или переговоры трех стран – Германии, Франции и Украины состоятся очень скоро,

– подчеркнул он.

По словам Ермака, продолжается нормальный процесс консультации. Переговоры, хоть и непростые, но они продолжаются. Ведь Украина имеет принципиальную позицию.

"Мы должны достичь мира, прекратить войну, вернуть все наши земли и всех наших людей. Мы не остановимся, пока не достигнем этого результата", – отметил он.

Ермак о переговорах в нормандском формате: смотрите видео

О переговорах без Зеленского

Кроме этого, глава офиса Зеленского также прокомментировал переговоры Меркель, Макрона и Путина, которые состоялись недавно без Зеленского.

Справка. Тогда Меркель и Макрон подчеркнули, в частности, что Россия должна взять на себя обязательства по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.

"Это были переговоры 3 стран и к нормандскому формату это имеет такое же отношение как сегодня бы 3 страны встретились и проговорили свои вопросы", – пояснил он.

Да, там действительно говорили о вопросах войны на Донбассе. Но хотел бы сразу сказать, что зрадофилы снова придумывают какие-то фейки,

– подчеркнул Ермак.

"Цена им нам уже понятна после разговора Зеленского и Байдена. Ведь накануне этого было также много слухов, фейков, комментариев и тому подобное", – подытожил он.