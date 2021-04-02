Во Франции надеются, что дискуссии в нормандском формате скоро возобновятся
Франция ожидает, что дискуссии в рамках нормандского формата возобновятся в ближайшие недели. Кроме того, в Париже сомневаются, что будет эскалация конфликта на Донбассе.
Источник:BFM
Однако Франция остается бдительной. Об этом заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.
Важно Макрон и Меркель поговорили с Путиным о Донбассе: почему без Зеленского и что делать
Я не считаю, что будет эскалация ситуации, но мы остаемся бдительными... Мы надеемся, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели,
– сказал Бон.
Обострение на Донбассе: что надо знать
Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Оккупанты готовятся к военным учениям в Брянске и аннексированном Крыму.
Кстати, перед этим боевики прицельно обстреляли украинские позиции возле Шумов. В результате убили 4 украинских военных, еще 2 – ранены.
Переговоры Меркель, Макрона и Путина: коротко
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует обсудить это обострение ситуации на Донбассе с лидерами стран "нормандской четверки": президентом России Владимиром Путиным, главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
- Однако в Кремле общаться с Зеленским не захотели. Зато 30 марта Путин, Макрон и Меркель провели трехсторонние переговоры. Говорили о проблемах Европы, а также о войне на Донбассе.
- У Зеленского отреагировали на переговоры и отметили, что никакие решения об Украине не могут принимать без самой Украины.
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