Франция ожидает, что дискуссии в рамках нормандского формата возобновятся в ближайшие недели. Кроме того, в Париже сомневаются, что будет эскалация конфликта на Донбассе.

Однако Франция остается бдительной. Об этом заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

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Я не считаю, что будет эскалация ситуации, но мы остаемся бдительными... Мы надеемся, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели,

– сказал Бон.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Оккупанты готовятся к военным учениям в Брянске и аннексированном Крыму.

Кстати, перед этим боевики прицельно обстреляли украинские позиции возле Шумов. В результате убили 4 украинских военных, еще 2 – ранены.

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