У Франції сподіваються, що дискусії у нормандському форматі скоро відновляться
Франція очікує, що дискусії у рамках нормандського формату відновляться найближчими тижнями. Крім того, у Парижі сумніваються, що буде ескалація конфлікту на Донбасі.
Джерело:BFM
Однак Франція залишається пильною. Про це заявив держсекретар при Міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон.
Важливо Макрон і Меркель поговорили з Путіним про Донбас: чому без Зеленського і що робити
Я не вважаю, що буде ескалація ситуації, але ми залишаємося пильними... Ми сподіваємося, що дискусії у рамках нормандського формату зможуть відновитися у найближчі тижні,
– сказав Бон.
Загострення на Донбасі: що треба знати
Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Окупанти готуються до військових навчань в Брянську й анексованому Криму.
До речі, перед тим бойовики прицільно обстріляли українські позиції біля Шумів. У результаті вбили 4 українських військових, ще 2 – поранили.
Перемовини Меркель, Макрона й Путіна: коротко
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що планує обговорити це загострення ситуації на Донбасі з лідерами країн "нормандської четвірки": президентом Росії Володимиром Путіним, главою Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.
- Однак у Кремлі спілкуватися з Зеленським не захотіли. Натомість 30 березня Путін, Макрон і Меркель провели тристоронні переговори. Говорили про проблеми Європи, а також про війну на Донбасі.
- У Зеленського відреагували на перемовини та наголосили, що жодні рішення про Україну не можуть приймати без самої України.
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