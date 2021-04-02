Франція очікує, що дискусії у рамках нормандського формату відновляться найближчими тижнями. Крім того, у Парижі сумніваються, що буде ескалація конфлікту на Донбасі.

Однак Франція залишається пильною. Про це заявив держсекретар при Міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон.

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Я не вважаю, що буде ескалація ситуації, але ми залишаємося пильними... Ми сподіваємося, що дискусії у рамках нормандського формату зможуть відновитися у найближчі тижні,

– сказав Бон.

Загострення на Донбасі: що треба знати

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Окупанти готуються до військових навчань в Брянську й анексованому Криму.

До речі, перед тим бойовики прицільно обстріляли українські позиції біля Шумів. У результаті вбили 4 українських військових, ще 2 – поранили.

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