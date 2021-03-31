Одна из топ-новостей сегодняшнего дня - Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в формате видеоконференции, на которых обсуждали, в том числе, ситуацию на Донбассе.

Реакция на эти переговоры очень неоднозначная, в том числе и много критики.

Читайте также О Донбассе без Зеленского: Меркель и Макрон прокомментировали разговор с Путиным

Это не переговоры в Нормандском формате

На что обращу особое внимание. Во-первых, не вполне корректно называть это переговорами в Нормандском формате. Да, это три страны, участвующие в Нормандском формате переговоров. Но состоявшиеся переговоры касались не только темы военно-политического конфликта на востоке Украины, а более широкого спектра тем (от Ливии до российской вакцины). Украинская тема обсуждалась в числе прочих и никаких решений по ее поводу не принималось.

Более того, и тут цитирую: "Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате для реализации Минских договоренностей". Эта фраза сама по себе фиксирует, что Германия и Франция не рассматривали эту онлайн-дискуссию как "переговоры в нормандском формате".

Но поскольку украинская тема в рамках этой онлайн-дискуссии все-таки обсуждалась, выскажу свои критические замечания. Как я понимаю, идея этой онлайн-встречи исходила из Кремля.

И я уже писал, что у этой инициативы явно был провокационный смысл. Жаль, что хотя бы частично Берлин и Париж на эту провокацию поддались. Это уже традиционный миротворческий оппортунизм Германии и Франции, желание умиротворить агрессора.

Да Берлин и Париж попытались в очередной раз образумить Путина. На этот раз они уговаривали его прекратить эскалацию военных действий на Донбассе. Отсюда и тезис в сообщении Елисейского дворца: "Отмечена необходимость решительного обязательства России по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработки пути выхода из кризиса при соблюдении Минских договоренностей".

Радиционная российская тактика

Акценты Берлина и Парижа в информационных сообщениях об этой онлайн-встрече соответствуют украинским интересам, в том числе и "призыв к проведению переговоров в нормандском формате для реализации Минских договоренностей" (к этому регулярно призывает президент Зеленский). Поэтому никакой "зрады" не произошло. Отмечу также, что переговоры "на троих" (Германии и Франции – отдельно с Путиным, и с украинским президентом) происходили и ранее (при президентстве Порошенко). И тогда и сейчас это было обусловлено позицией Путина – его нежеланием общаться с украинским президентом.

Подчеркну, что это уже традиционная российская тактика – выдавливание Украины из международных переговоров по конфликту на востоке нашей страны, и принуждение к прямым переговорам с сепаратистами. Украина такие намерения последовательно пресекает. И очень жаль, что Германия и Франция хотя бы частично поддались на эту тактическую игру Кремля.

К теме Почему Путин не хочет говорить с Зеленским

Намерения Кремля не оправдались в полной мере. Но… С одной стороны, эта ситуация подтвердила наличие серьезного кризиса в переговорном процессе. С другой стороны, хотя бы частично был создан негативный прецедент.

И было бы логично и правильно для выправления этого негативного прецедента провести онлайн-встречу лидеров Германии и Франции с президентом Украины