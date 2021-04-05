Лідери країн "нормандської четвірки" проведуть перемовини без участі Володимира Путіна. У Зеленського підтвердили, що це може відбутися вже найближчим часом.

Україна консультується з партнерами по нормандському формату щотижня, інколи – й по декілька разів. Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак.

Читайте також У Франції сподіваються, що дискусії у нормандському форматі скоро відновляться

Очільник Офісу Президента також зауважив, що лише упродовж минулого тижня 2 чи 3 рази розмовляв з представниками Франції та Німеччини.

Думаю, що відеоконференція або перемовини трьох країн – Німеччини, Франції та України – відбудуться дуже скоро,

– підкреслив він.

За словами Єрмака, триває нормальний процес консультації. Перемовини, хоч і непрості, але вони продовжуються. Адже Україна має принципову позицію.

"Ми маємо досягти миру, припинити війну, повернути всі наші землі та всіх наших людей. Ми не зупинимося, поки не досягнемо цього результату", – зазначив він.

Єрмак про перемовини у нормандському форматі: дивіться відео

Про переговори без Зеленського

Крім цього, очільник офісу Зеленського також прокоментував перемовини Меркель, Макрона та Путіна, які відбулися нещодавно без Зеленського.

Довідка. Тоді Меркель та Макрон наголосили, зокрема, що Росія має взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі.

"Це були переговори 3 країн й до нормандського формату це має такий же ж стосунок як сьогодні б будь-які 3 країни зустрілися й проговорили свої питання", – пояснив він.

Так, там дійсно говорили про питання війни на Донбасі. Але хотів би одразу сказати, що зрадофіли знову придумують якісь фейки,

– підкреслив Єрмак.

"Ціна їм нам вже зрозуміла після розмови Зеленського та Байдена. Адже напередодні цього було також багато чуток, фейків, коментарів тощо", – підсумував він.