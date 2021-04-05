Єрмак підтвердив, що Зеленський, Меркель і Макрон проведуть переговори без Путіна
Лідери країн "нормандської четвірки" проведуть перемовини без участі Володимира Путіна. У Зеленського підтвердили, що це може відбутися вже найближчим часом.
Джерело:24 канал
Україна консультується з партнерами по нормандському формату щотижня, інколи – й по декілька разів. Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак.
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Очільник Офісу Президента також зауважив, що лише упродовж минулого тижня 2 чи 3 рази розмовляв з представниками Франції та Німеччини.
Думаю, що відеоконференція або перемовини трьох країн – Німеччини, Франції та України – відбудуться дуже скоро,
– підкреслив він.
За словами Єрмака, триває нормальний процес консультації. Перемовини, хоч і непрості, але вони продовжуються. Адже Україна має принципову позицію.
"Ми маємо досягти миру, припинити війну, повернути всі наші землі та всіх наших людей. Ми не зупинимося, поки не досягнемо цього результату", – зазначив він.
Єрмак про перемовини у нормандському форматі: дивіться відео
Про переговори без Зеленського
Крім цього, очільник офісу Зеленського також прокоментував перемовини Меркель, Макрона та Путіна, які відбулися нещодавно без Зеленського.
"Це були переговори 3 країн й до нормандського формату це має такий же ж стосунок як сьогодні б будь-які 3 країни зустрілися й проговорили свої питання", – пояснив він.
Так, там дійсно говорили про питання війни на Донбасі. Але хотів би одразу сказати, що зрадофіли знову придумують якісь фейки,
– підкреслив Єрмак.
"Ціна їм нам вже зрозуміла після розмови Зеленського та Байдена. Адже напередодні цього було також багато чуток, фейків, коментарів тощо", – підсумував він.
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