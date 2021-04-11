Алексей Арестович заявил, что Владимир Зеленский пытался поговорить с Владимиром Путиным после гибели 4 украинских воинов под Шумами 26 марта. Однако президент России отказался.

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что тогда Зеленский пытался проконсультироваться со всеми лидерами нормандского формата. В частности, и с Путиным.

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После 26 марта, когда погибло сразу 4 военнослужащие и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, учитывая Путина. Путин отказал,

– подчеркнул Арестович.

По словам политика, насколько ему известно, провести переговоры удалось с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. В то же время Арестович отметил, что этот факт стоит выяснить у пресс-службы президента.

Спикер украинской делегации в ТКГ отметил, что уже на следующий день российская сторона озвучила, что не видит необходимости в разговоре.

Трагедия под Шумами: главное