Зеленский пытался поговорить с Путиным после трагедии под Шумами, – Арестович
Алексей Арестович заявил, что Владимир Зеленский пытался поговорить с Владимиром Путиным после гибели 4 украинских воинов под Шумами 26 марта. Однако президент России отказался.
Источник:"Радио Свобода"
Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что тогда Зеленский пытался проконсультироваться со всеми лидерами нормандского формата. В частности, и с Путиным.
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После 26 марта, когда погибло сразу 4 военнослужащие и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, учитывая Путина. Путин отказал,
– подчеркнул Арестович.
По словам политика, насколько ему известно, провести переговоры удалось с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. В то же время Арестович отметил, что этот факт стоит выяснить у пресс-службы президента.
Спикер украинской делегации в ТКГ отметил, что уже на следующий день российская сторона озвучила, что не видит необходимости в разговоре.
Трагедия под Шумами: главное
- 26 марта российские боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Шумы (Донецкая область). В частности, оккупанты использовали станковые автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 82 миллиметров – их запрещают Минские соглашения.
- Во время обстрелов погибли 4 украинских военных.
- В тот же день Зеленский провел срочную консультацию с лидерами нормандского формата.
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