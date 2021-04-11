Олексій Арестович заявив, що Володимир Зеленський намагався поговорити з Володимиром Путіним після загибелі 4 українських воїнів під Шумами 26 березня. Однак президент Росії відмовився.

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що тоді Зеленський намагався проконсультуватися зі всіма лідерами нормандського формату. Зокрема, і з Путіним.

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Після 26 березня, коли загинули відразу 4 військовослужбовці і двох було поранено, президент Зеленський намагався провести консультації зі всіма лідерами, враховуючи Путіна. Путін відмовив,

– наголосив Арестович.

За словами політика, наскільки йому відомо, провести переговори вдалося з Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель. Водночас Арестович зауважив, що цей факт варто з'ясувати у пресслужби президента.

Речник української делегації у ТКГ зауважив, що вже наступного дня російська сторона озвучила, що не бачить потреби у розмові.

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