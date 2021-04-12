Зеленський ініціював переговори з Путіним після загибелі 4 героїв біля Шумів, – Мендель
Через загострення на Донбасі Володимир Зеленський намагався поговорити з Володимиром Путіним. Однак у Кремлі заперечують, що їм надходив запит від української сторони.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Речниця Зеленського Юлія Мендель розповіла, що запит на переговори від Зеленського до Путіна надійшов відразу після трагедії під Шумами. Бойовики 26 березня обстріляли позиції ЗСУ і вбили 4 українських воїнів.
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Запит на переговори (від Зеленського до Путіна – 24 канал) надійшов відразу після загибелі 4 військовослужбовців Збройних сил України – ще 26 березня,
– повідомила Мендель.
Наразі жодної відповіді представники держави-агресора не надали.
Тим часом у Кремлі розповідають, що пропозиція провести переговори не надходила.
Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін начебто має що сказати Зеленському. Зокрема, "з приводу розрядки напруженості і запобігання потенційної війни на Донбасі".
Що було раніше
- Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович раніше також розповів, що Зеленський хотів поговорити з Путіним ще відразу після обстрілів під Шумами.
- Того ж дня Зеленський провів консультації з іншими лідерами нормандського формату.
- Згодом глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський, Ангела Меркель та Еммануель Макрон можуть провести переговори без Путіна вже найближчим часом.
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