В штабе Операции Объединенных сил заявили об очередном нарушении на Донбассе со стороны оккупантов. Пророссийские боевики 13 апреля 2021 года дистанционно заминировали КПВВ "Майорск", являющийся объектом гражданской инфраструктуры.

В то же время враг применил беспилотник для минирования объекта. По данным штаба ООС, противник начал действовать в 5:00.

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Как действовали боевики

Утром 13 апреля беспилотник оккупантов сбросил 3 гранатометных выстрела ВОГ-25 на позицию ВСУ вблизи населенного пункта Майорск. В то же время враг дистанционно заминировал КПВВ "Майорск" с помощью 5 противопехотных мин ПОМ-2

Таким образом враг подвергал опасности очередную смену Государственной пограничной службы Украины и местное население,

– подчеркнули в штабе ООС.

Отметим, что применение беспилотника российскими наемниками является грубым нарушением минских договоренностей, а факт дистанционного минирования минами ПОМ-2 является доказательством прямой причастности России к войне на Донбассе. Ведь, как пояснили в штабе, такие мины есть только на вооружении армии России.

Обратите внимание! Несмотря на то, что применение противопехотных мин строго ограничено международным гуманитарным правом, Россия и в дальнейшем продолжает обеспечивать своих наемников в ОРДЛО противопехотными минами осколочного действия ПОМ-2.

Что известно о минах ПОМ-2?

Их особенность заключается в том, что их невозможно обезвредить без взрыва. Мины устанавливаются только средствами дистанционного минирования, а взрыв заряда происходит в момент срабатывания хотя бы одного из датчиков цели. Мина ПОМ-2 оснащена устройством самоликвидации, которое может сработать в период от 4 до 100 часов, что несет особую опасность для местного населения.

От начала 2021 года зафиксировано уже 6 случаев применения оккупантами мин ПОМ-2. К сожалению, 23 февраля от действий наемников в хуторе СВольный, что на Луганщине, погиб местный житель 1947 года рождения.