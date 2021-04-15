На Донбасі фіксують сотні одиниць військової техніки окупантів
Проросійські бойовики на Донбасі продовжують нехтувати усіма домовленостями та розміщують військову техніку з порушенням лінії відводу. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 269 одиниць різного типу озброєння і військової техніки, які були розміщені на Донбасі з порушенням.
Джерело:штаб ООС
Ворожу техніку вдалося виявити за допомогою безпілотників. Сотні одиниць російської техніки зафіксували навіть попри те, що окупанти постійно глушать сигнал безпілотників.
Важливо В ОБСЄ поскаржилися на обстріл своїх безпілотників проросійськими бойовиками
Що зафіксували співробітники ОБСЄ
Міжнародні спостерігачі зафіксували чималу кількість самохідних гаубиць, броньовані машини, а також зенітно-ракетні комплекси. Вони розташовані практично на всіх полігонах бойовиків.
Також виявили значну кількість озброєння та військової техніки, які перебували за лінією відведення, але за межами виділених місць зберігання.
- На полігоні поблизу Шимшиновки виявили протитанкову гармату "Рапіра", 11 танків Т-72 і самохідну артилерійську гармату "Нона-С".
- На полігоні біля Бугаївки – 3 зенітно-ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10", а також 5 мінометів "Сани".
- Поблизу Мирного виявлено 21 танк Т-64, 8 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 12 причіпних гаубиць Д-30 "Жаба" та 4 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра".
- На полігоні біля Круглика – 23 танки.
Крім цього Місія ОБСЄ заявила про перешкоджання роботи з боку бойовиків. Зокрема, зафіксували факти глушіння безпілотників над населеними пунктами Заїченко, Голубівка, Красний Лиман, Сміливе, Новогригорівка і Довгий.
Такими діями збройні формування Росії продовжують ігнорувати досягнуті мінські домовленості з метою подальшої дестабілізації ситуації безпеки вздовж всієї лінії розмежування,
– заявили в штабі.
Як минула доба на Донбасі
- Окупанти на Донбасі 8 разів гатили по позиціях ЗСУ. Неспокійно було біля: Світлодарську, Пісків, Золотого-4, Невельського, Берегового, Майорська, Павлополя. Ворог вже традиційно застосував гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю.
- Крім того, проросійські бойовики здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. На щастя, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
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