Проросійські бойовики на Донбасі продовжують нехтувати усіма домовленостями та розміщують військову техніку з порушенням лінії відводу. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 269 одиниць різного типу озброєння і військової техніки, які були розміщені на Донбасі з порушенням.

Ворожу техніку вдалося виявити за допомогою безпілотників. Сотні одиниць російської техніки зафіксували навіть попри те, що окупанти постійно глушать сигнал безпілотників.

Важливо В ОБСЄ поскаржилися на обстріл своїх безпілотників проросійськими бойовиками

Що зафіксували співробітники ОБСЄ

Міжнародні спостерігачі зафіксували чималу кількість самохідних гаубиць, броньовані машини, а також зенітно-ракетні комплекси. Вони розташовані практично на всіх полігонах бойовиків.

Також виявили значну кількість озброєння та військової техніки, які перебували за лінією відведення, але за межами виділених місць зберігання.

На полігоні поблизу Шимшиновки виявили протитанкову гармату "Рапіра", 11 танків Т-72 і самохідну артилерійську гармату "Нона-С".

виявили протитанкову гармату "Рапіра", 11 танків Т-72 і самохідну артилерійську гармату "Нона-С". На полігоні біля Бугаївки – 3 зенітно-ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10", а також 5 мінометів "Сани".

– 3 зенітно-ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10", а також 5 мінометів "Сани". Поблизу Мирного виявлено 21 танк Т-64, 8 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 12 причіпних гаубиць Д-30 "Жаба" та 4 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра".

виявлено 21 танк Т-64, 8 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 12 причіпних гаубиць Д-30 "Жаба" та 4 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра". На полігоні біля Круглика – 23 танки.

Крім цього Місія ОБСЄ заявила про перешкоджання роботи з боку бойовиків. Зокрема, зафіксували факти глушіння безпілотників над населеними пунктами Заїченко, Голубівка, Красний Лиман, Сміливе, Новогригорівка і Довгий.

Такими діями збройні формування Росії продовжують ігнорувати досягнуті мінські домовленості з метою подальшої дестабілізації ситуації безпеки вздовж всієї лінії розмежування,

– заявили в штабі.

Як минула доба на Донбасі