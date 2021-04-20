Зеленский заявил, что Украина не хочет войны, но готова к ней
На фоне нарастающей российской агрессии на востоке Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы готовы защищаться. В то же время, по словам украинского лидера, Украина не хочет войны.
Источник:24 канал
Такое мнение Владимир Зеленский озвучил в своем видеообращении 20 апреля. Он подчеркнул, что Украина не начинает войну первой.
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Украинский президент отметил, что принцип Украины прост – не начинать войну первой, но всегда стоять до последнего. Кроме того, Зеленский отметил, что Украина в 2021 году очень отличается от Украины в 2014 году.
Мы не боимся, потому что Украина-21 не имеет иллюзий. Понимает, кто настоящий друг и брат. Кто готов подставить плечо, а кто может ударить в спину. А потому Украина-21 понимает все возможные сценарии и знает, что будет делать в ответ при любом развитии ситуации,
– подчеркнул украинский лидер.
Зеленский также сказал, что Украина не боится, ведь у нас есть армия и невероятные защитники. Он отметил, что украинские бойцы не имеют страха и неверия в свои силы.
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Обострение на Востоке Украины: главное
- Еще в конце марта стало известно, что Россия наращивает военное присутствие возле Украины. Страна-агрессор перебрасывает военных и технику в оккупированный Крым.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что сейчас более 150 тысяч российских военных находятся на границе Украины и в Крыму. В Пентагоне уже отметили, что количество оружия РФ точно больше, чем в 2014 году.
- В России же оправдывают свои действия тем, что проводят "учения". Кроме того, в Кремле добавили, что размещают свои войска так, как им угодно.
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