На фоне нарастающей российской агрессии на востоке Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы готовы защищаться. В то же время, по словам украинского лидера, Украина не хочет войны.

Такое мнение Владимир Зеленский озвучил в своем видеообращении 20 апреля. Он подчеркнул, что Украина не начинает войну первой.

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Украинский президент отметил, что принцип Украины прост – не начинать войну первой, но всегда стоять до последнего. Кроме того, Зеленский отметил, что Украина в 2021 году очень отличается от Украины в 2014 году.

Мы не боимся, потому что Украина-21 не имеет иллюзий. Понимает, кто настоящий друг и брат. Кто готов подставить плечо, а кто может ударить в спину. А потому Украина-21 понимает все возможные сценарии и знает, что будет делать в ответ при любом развитии ситуации,

– подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также сказал, что Украина не боится, ведь у нас есть армия и невероятные защитники. Он отметил, что украинские бойцы не имеют страха и неверия в свои силы.

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