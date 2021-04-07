Дмитрий Песков рассказал, что российские войска будут у границы Украины столько, сколько будет целесообразным для руководства. Также он заявил, что якобы не знает планов по дислокации войск России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 7 апреля в комментарии журналистам сказал, как долго вооруженные силы России будут находиться возле украинской границы.

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Что сказали в Кремле

Группировка вооруженных сил России у границ Украины никому не угрожает и будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны,

– сказал пресс-секретарь.

По словам Дмитрия Пескова их "вооруженные силы находятся на территории России, где это признано необходимым и целесообразным". На вопрос, как долго войска там будут находиться он заявил, что все решает военное руководство и главнокомандующий.

О сроках пребывания войск возле Украины пресс-секретарь также сказал: "Я не могу вам точно сказать, я не владею этой информацией относительно планов дислокации и передислокации наших войск".

Кратко о событиях на востоке