В Кремле сказали, сколько будут держать войска возле границы Украины
Дмитрий Песков рассказал, что российские войска будут у границы Украины столько, сколько будет целесообразным для руководства. Также он заявил, что якобы не знает планов по дислокации войск России.
Источник:Интерфакс-Россия
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 7 апреля в комментарии журналистам сказал, как долго вооруженные силы России будут находиться возле украинской границы.
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Что сказали в Кремле
Группировка вооруженных сил России у границ Украины никому не угрожает и будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны,
– сказал пресс-секретарь.
По словам Дмитрия Пескова их "вооруженные силы находятся на территории России, где это признано необходимым и целесообразным". На вопрос, как долго войска там будут находиться он заявил, что все решает военное руководство и главнокомандующий.
О сроках пребывания войск возле Украины пресс-секретарь также сказал: "Я не могу вам точно сказать, я не владею этой информацией относительно планов дислокации и передислокации наших войск".
Кратко о событиях на востоке
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на внеочередном заседании ВР заявил, что под видом учений "Запад – 2021" Россия стягивает войска к границам Украины. Речь шла о границах на севере, востоке и юге.
- 31 марта российскую военную технику заметили по дороге в Крым.
- 1 апреля военная разведка Украины заявила, что Россия завершает подготовку к провокациям на Донбассе. Все для того, чтобы расширить свое военное присутствие и продвинуться вглубь Украины. В тот же день министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США поддержат Украину в случае эскалации российской агрессии.
- 6 апреля разведка подтвердила, что Россия стягивает войска к границе Украины.
- Вместе с тем на Донбассе регулярно нарушают режим "тишины". 6 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году на Востоке погибли 24 украинских воина.
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