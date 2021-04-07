Договариваться с россиянами невозможно, – Данилов
Алексей Данилов заявил, что договориться с россиянами невозможно, ведь они всегда действуют по своему усмотрению. По состоянию на декабрь 2020 года Россия на 0% выполнила свои обязательства после саммита "нормандской четверки" в Париже в 2019 году.
Источник:Lb.ua
По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Данилова, свои договоренности Украина выполнила на все 100%.
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Это был достаточно сложный для нас период. У меня была четкая позиция, которую я высказывал: договариваться с россиянами невозможно, они всегда действуют по своему усмотрению,
– подчеркнул Данилов.
Что еще сказал секретарь СНБО
- Россияне постоянно занимаются своей доктриной – продвижением в мир имперских амбиций. В частности, на территориях, которые когда-то входили в состав СССР.
- Кроме того, Россия расшатывает Европу, чтобы разрушить ее сегодняшний состав.
- Россия хочет влиять на европейский политикум через коррупционные, так называемые "углеводные" деньги. Именно ими страна коррумпирует многих политиков. Для мира это уже давно не секрет.
Что Данилов говорит о войне на Донбассе
- Алексей Данилов убежден, что для завершения войны на Донбассе Россия должна уйти из Украины – больше ничего не надо. В дальнейшем украинская сторона самостоятельно разберется, что ей делать.
- Даже само понятие "Донбасс" Данилов считает инструмент гибридной войны. Секретарь СНБО отметил, что "есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует".
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