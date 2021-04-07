Алексей Данилов заявил, что договориться с россиянами невозможно, ведь они всегда действуют по своему усмотрению. По состоянию на декабрь 2020 года Россия на 0% выполнила свои обязательства после саммита "нормандской четверки" в Париже в 2019 году.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Данилова, свои договоренности Украина выполнила на все 100%. Заметьте Буду стрелять до последнего, – Кравчук готовит оружие на случай полномасштабного вторжения России Это был достаточно сложный для нас период. У меня была четкая позиция, которую я высказывал: договариваться с россиянами невозможно, они всегда действуют по своему усмотрению,

– подчеркнул Данилов. Что еще сказал секретарь СНБО Россияне постоянно занимаются своей доктриной – продвижением в мир имперских амбиций. В частности, на территориях, которые когда-то входили в состав СССР.

Кроме того, Россия расшатывает Европу, чтобы разрушить ее сегодняшний состав.

Россия хочет влиять на европейский политикум через коррупционные, так называемые "углеводные" деньги. Именно ими страна коррумпирует многих политиков. Для мира это уже давно не секрет. Что Данилов говорит о войне на Донбассе Алексей Данилов убежден, что для завершения войны на Донбассе Россия должна уйти из Украины – больше ничего не надо. В дальнейшем украинская сторона самостоятельно разберется, что ей делать.

Даже само понятие "Донбасс" Данилов считает инструмент гибридной войны. Секретарь СНБО отметил, что "есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует".