Российские спецслужбы используют понятие "Донбасс" как инструмент гибридной войны, чтобы искусственно выделить определенный регион Украины как территорию, которая якобы имеет особые права и статус.

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что в дальнейшем это может дать основания обосновать создание и существование государственных псевдообразований.

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Он отметил, что даже поверхностный мониторинг любых российских государственных информационных ресурсов даст полное представление и доказательства касаемо места "Донбасс" в информационной повестке дня страны-агрессора.

Поэтому употребление термина "Донбасс" сегодня – это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде,

– убежден политик.

Понятие "Донбасс" не "исторически устоявшееся"

В то же время секретарь Совета нацбезопасности отметил, что на протяжении многих лет истории географические названия менялись, поэтому нельзя сейчас рассматривать понятие "Донбасс", как "исторически устоявшееся".

Алексей Данилов отметил, что в случае с названием "Донбасс" мы имеем дело со сравнительно новым определением, которое исторически охватывало территорию Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также нескольких регионов современной России.

И поэтому, даже учитывая это обстоятельство, применение названия "Донбасс" к части территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированной страной-агрессором, не является корректным.

Понятия "Донбасс" нет в документах

Он добавил, что слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства.

Это дефиниция, которая нам навязывается Россией. Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов. Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить,

– подытожил Алексей Данилов.

Обратите внимание! Ранее Алексей Данилов призвал избегать понятия "Донбасс" и не называть так Донетчину и Луганщину.

Секретарь СНБО обратил внимание на то, что его замечания об опасности использования понятия "Донбасс" в контексте украино-российской войны вызвало бурное обсуждение.

Именно поэтому, чтобы положить конец двусмысленности трактовки его словам, политик попытался максимально исчерпывающе донести свои взгляды.

Однако все же он убежден, что дискуссия касаемо "нарративной войны", которую ведет Россия против Украины, не закончена, но мы к ней готовы.