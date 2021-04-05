Російські спецслужби використовують поняття "Донбас" як інструмент гібридної війни, аби штучно виокремити певний регіон України як територію, яка начебто має особливі права і статус.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що надалі це може дати підстави обґрунтувати створення й існування державних псевдоутворень.

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Він зауважив, що навіть поверхневий моніторинг будь-яких російських державних інформаційних ресурсів дасть повне уявлення і докази щодо місця "Донбас" в інформаційному порядку денному країни агресора.

Тому вживання терміну "Донбас" сьогодні – це постійне підживлення російського антиукраїнського наративу і підігравання російській пропаганді,

– переконаний політик.

Поняття "Донбас" не "історично усталене"

Водночас секретар Ради нацбезпеки зазначив, що протягом багатьох років історії географічні назви змінювались, тож не можна зараз розглядати поняття "Донбас", як "історично усталене".

Олексій Данілов наголосив, що у випадку з назвою "Донбас" ми маємо справу з порівняно новим визначенням, яке історично охоплювало територію Луганської, Донецької і Дніпропетровської областей, а також кількох регіонів сучасної Росії.

І тому, навіть враховуючи цю обставину, застосування назви "Донбас" до частини території Луганської та Донецької областей України, окупованої країною-агресором, не є коректним.

Поняття "Донбас" немає у документах

Він додав що слова "Донбас" немає в жодному нормативно-правовому документі нашої держави.

Це дефініція, яку нам нав’язується Росією. Нам треба чітко дотримуватись наших нормативно-правових документів. Є чіткі назви території Донецької і Луганської областей, ніякого Донбасу не існує, це дуже небезпечно, коли ми починаємо такі речі говорити,

– підсумував Олексій Данілов.

Зверніть увагу! Раніше Олексій Данілов закликав уникати поняття "Донбас" і не називати так Донеччину і Луганщину.

Секретар РНБО звернув увагу на те, що його зауваження щодо небезпечності використання поняття "Донбас" у контексті україно-російської війни викликало бурхливе обговорення.

Саме тому, щоб покласти край двозначності трактування його слів, політик спробував максимально вичерпно донести свої погляди.

Однак все ж він переконаний, що дискусія щодо "наративної війни", яку веде Росія проти України, не закінчена, але ми до неї готові.