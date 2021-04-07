Олексій Данілов заявив, що домовитися з росіянами неможливо, адже вони завжди діють на свій розсуд. Станом на грудень 2020 року Росія на 0% виконала свої зобов'язання після саміту "нормандської четвірки" у Парижі у 2019 році.

За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони Данілова, свої домовленості Україна виконала на усі 100%. Зауважте Стрілятиму до останнього, – Кравчук готує зброю на випадок повномасштабного вторгнення Росії Це був досить складний для нас період. У мене була чітка позиція, яку я висловлював: домовлятися з росіянами неможливо, вони завжди діють на свій розсуд,

– наголосив Данілов. Що ще сказав секретар РНБО Росіяни повсякчас займаються своєю доктриною – просуванням у світ імперських амбіцій. Зокрема, на територіях, які колись входили до складу СРСР.

Окрім того, Росія розхитує Європу, щоб зруйнувати її сьогоднішній склад.

Росія хоче впливати на європейський політикум через корупційні, так звані "вуглеводні" гроші. Саме ними країна корумпує багатьох політиків. Для світу це вже давно не секрет. Що Данілов каже про війну на Донбасі Олексій Данілов переконаний, що для завершення війни на Донбасі Росія має піти геть із України – більше нічого не треба. Надалі українська сторона самостійно розбереться, що їй робити.

Навіть саме поняття "Донбас" Данілов вважає інструмент гібридної війни. Секретар РНБО зауважив, що "є чіткі назви території Донецької і Луганської областей, ніякого Донбасу не існує".