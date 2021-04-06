Командование российских вооруженных сил продолжает наращивать боевые возможности оккупационных войск на Донбассе. Делают это, в частности, усиливая взаимодействующие соединения и части, дислоцированные на территории России вблизи границы с Украиной.

Доукомплектование боевых подразделений Южного военного округа ВС России осуществляют с начала апреля. Такие данные обнародовали в Минобороны, ссылаясь на Главное управление разведки.

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Для этого руководство вражеской армии отправляет в командировку на неопределенный срок военных из состава Западного, Центрального и Восточного военных округов российских ВС.

Так они увеличивают постоянный резерв для возможности быстрого доукомплектования 1 и 2 армейских корпусов кадровыми российскими военными,

– пояснили в разведке.

Там также отметили, что из-за несоблюдения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами растет количество потерь среди российских оккупантов.

Справка. 4 апреля в одном из соединений противника погибли 2 российских военных, еще 1 – получил тяжелое ранение в результате взрыва мин, которые хранились с нарушениями.

Ситуация на границе с Украиной: что известно

В ВСУ предупредили, что Россия наращивает свое военное присутствие у границ Украины – говорится о Воронежской, Ростовской и Брянской областях.

Все это государство-оккупант делает под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021". Кроме этого, военную технику привезли в оккупированный Крым.

В США обеспокоены эскалацией конфликта на Донбассе. Там уже обратились к России за разъяснениями. Однако ответа от Кремля не получили.

В то же время ВСУ проводят сборы в южных приграничных районах Украины. Там формируют и проводят подготовку подразделений территориальной обороны.



Российские войска у границ Украины / Инфографика 24 канала