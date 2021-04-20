На тлі наростаючої російської агресії на сході України Володимир Зеленський заявив, що українці готові захищатися. Водночас, за словами українського лідера, Україна не хоче війни.

Таку думку Володимир Зеленський озвучив у своєму відеозверненні 20 квітня. Він наголосив, що Україна не починає війну першою.

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Український президент зазначив, що принцип України простий – не починати війну першою, але завжди стояти до останнього. Крім того, Зеленський зауважив, що Україна у 2021 році дуже відрізняється від України у 2014 році.

Ми не боїмось, бо Україна-21 немає ілюзій. Розуміє, хто справжній друг і брат. Хто готовий підставити плече, а хто може вдарити в у спину. А тому Україна-21 розуміє усі можливі сценарії й знає, що буде робити у відповідь за будь-якого розвитку ситуації,

– підкреслив український лідер.

Зеленський також сказав, що Україна не боїться, адже у нас є армія і неймовірні захисники. Він зазначив, що українські бійці не мають страху і невіри у свої сили.

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