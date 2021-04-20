Армії 2014 і 2021 років – абсолютно різні, – Данілов про змогу дати відсіч Росії
Росія хоче спровокувати Україну та її міжнародних партнерів на агресію. Як вважає секретар РНБО Олексій Данілов, зараз українське війське перебуває у тому стані, що здатне дати Росії відсіч.
Джерело:РНБО
Секретар РНБО Олексій Данілов обговорив ситуацію на Донбасі з керівником Бюро національної безпеки Польщі Павелом Солохом. Він розповів про кількість військ Росії на кордоні і його загрози.
Тим часом Кулеба хотів поговорити з Лавровим: йому порадили дзвонити на Донбас
Що сказав Данілов про ескалацію на кордоні
Під час спілкування сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні. Особливу увагу приділили питанню ескалації і загострення на лінії розмежування на Сході України.
Данілов зазначив, що за останній час РФ накопичила велику кількість війська на кордоні з Україною. Його присутність є провокуванням України та її партнерів.
За його словами, військове угрупування ворога поблизу кордонів України на північно-східному напрямку нараховує десятки тисяч військовослужбовців.
Ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування,
– сказав секретар РНБО України.
Він додав, що українська армія зразка 2014 і 2021 років – це абсолютно різні армії. Тому наше військо готове дати відсіч країні-агресору.
Що сказав керівник Служби безпеки Польщі
Павел Солох запевнив у непохитній підтримці Польщею суверенітету і територіальної цілісності України. Він наголосив, що Росія несе відповідальність за підвищення напруги, і польська сторона продовжує засуджувати позицію Росії на міжнародних майданчиках.
Керівник БНБ Польщі зазначив, що українсько-польські відносини це не лише спільний інтерес, але й відносини дружби та висловив зацікавленість у проведенні зустрічі найближчим часом.
Ескалація на Донбасі: головне
- Повідомлення про те, що Росія нарощує військову присутність біля України, з'явилося наприкінці березня.
- За два тижні концентрація військ окупанта зросла в декілька разів. У Пентагоні вже зазначили, що ця кількість точно більша, ніж у 2014 році.
- Штати не вірять, що так Москва проводить військові навчання.
- Саме таке пояснення дає Росія на міжнародній арені. І додає: свої війська розміщуватиме так, як їй завгодно.
Поділитися новиною