Росія хоче спровокувати Україну та її міжнародних партнерів на агресію. Як вважає секретар РНБО Олексій Данілов, зараз українське війське перебуває у тому стані, що здатне дати Росії відсіч.

Секретар РНБО Олексій Данілов обговорив ситуацію на Донбасі з керівником Бюро національної безпеки Польщі Павелом Солохом. Він розповів про кількість військ Росії на кордоні і його загрози.

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Що сказав Данілов про ескалацію на кордоні

Під час спілкування сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні. Особливу увагу приділили питанню ескалації і загострення на лінії розмежування на Сході України.

Данілов зазначив, що за останній час РФ накопичила велику кількість війська на кордоні з Україною. Його присутність є провокуванням України та її партнерів.

За його словами, військове угрупування ворога поблизу кордонів України на північно-східному напрямку нараховує десятки тисяч військовослужбовців.

Ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування,

– сказав секретар РНБО України.

Він додав, що українська армія зразка 2014 і 2021 років – це абсолютно різні армії. Тому наше військо готове дати відсіч країні-агресору.

Що сказав керівник Служби безпеки Польщі

Павел Солох запевнив у непохитній підтримці Польщею суверенітету і територіальної цілісності України. Він наголосив, що Росія несе відповідальність за підвищення напруги, і польська сторона продовжує засуджувати позицію Росії на міжнародних майданчиках.

Керівник БНБ Польщі зазначив, що українсько-польські відносини це не лише спільний інтерес, але й відносини дружби та висловив зацікавленість у проведенні зустрічі найближчим часом.

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