Россия хочет спровоцировать Украину и ее международных партнеров на агрессию. Как считает секретарь СНБО Алексей Данилов, сейчас украинское войско находится в том состоянии, которое способно дать России отпор.

Секретарь СНБО Алексей Данилов обсудил ситуацию на Донбассе с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павелом Солохом. Он рассказал о количестве войск России на границе и его угрозах.

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Что сказал Данилов об эскалации на границе

Во время общения стороны обсудили текущую ситуацию безопасности в регионе. Особое внимание уделили вопросу эскалации и обострения на линии разграничения на Востоке Украины.

Данилов отметил, что за последнее время РФ накопила большое количество войска на границе с Украиной. Его присутствие является провоцированием Украины и ее партнеров.

По его словам, военная группировка врага вблизи границ Украины на северо-восточном направлении насчитывает десятки тысяч военнослужащих.

Мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования,

– сказал секретарь СНБО Украины.

Он добавил, что украинская армия образца 2014 и 2021 годов – это абсолютно разные армии. Поэтому наше войско готово дать отпор стране-агрессору.

Что сказал руководитель Службы безопасности Польши

Павел Солох заверил в непоколебимой поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Россия несет ответственность за повышение напряжения, и польская сторона продолжает осуждать позицию России на международных площадках.

Руководитель БНБ Польши отметил, что украинско-польские отношения это не только общий интерес, но и отношения дружбы и выразил заинтересованность в проведении встречи в ближайшее время.

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