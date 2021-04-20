Армии 2014 и 2021 годов – совершенно разные, – Данилов о возможности дать отпор России
Россия хочет спровоцировать Украину и ее международных партнеров на агрессию. Как считает секретарь СНБО Алексей Данилов, сейчас украинское войско находится в том состоянии, которое способно дать России отпор.
Источник:СНБО
Секретарь СНБО Алексей Данилов обсудил ситуацию на Донбассе с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павелом Солохом. Он рассказал о количестве войск России на границе и его угрозах.
Тем временем Кулеба хотел поговорить с Лавровым: ему посоветовали звонить на Донбасс
Что сказал Данилов об эскалации на границе
Во время общения стороны обсудили текущую ситуацию безопасности в регионе. Особое внимание уделили вопросу эскалации и обострения на линии разграничения на Востоке Украины.
Данилов отметил, что за последнее время РФ накопила большое количество войска на границе с Украиной. Его присутствие является провоцированием Украины и ее партнеров.
По его словам, военная группировка врага вблизи границ Украины на северо-восточном направлении насчитывает десятки тысяч военнослужащих.
Мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования,
– сказал секретарь СНБО Украины.
Он добавил, что украинская армия образца 2014 и 2021 годов – это абсолютно разные армии. Поэтому наше войско готово дать отпор стране-агрессору.
Что сказал руководитель Службы безопасности Польши
Павел Солох заверил в непоколебимой поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Россия несет ответственность за повышение напряжения, и польская сторона продолжает осуждать позицию России на международных площадках.
Руководитель БНБ Польши отметил, что украинско-польские отношения это не только общий интерес, но и отношения дружбы и выразил заинтересованность в проведении встречи в ближайшее время.
Эскалация на Донбассе: главное
- Сообщение о том, что Россия наращивает военное присутствие возле Украины, появилось в конце марта.
- За две недели концентрация войск оккупанта выросла в несколько раз. В Пентагоне уже отметили, что это количество точно больше, чем в 2014 году.
- Штаты не верят, что так Москва проводит военные учения.
- Именно такое объяснение дает Россия на международной арене. И добавляет: свои войска будет размещать так, как ей угодно.
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