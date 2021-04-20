Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба хотел поговорить по телефону с российским главой МИД Сергеем Лавровым. Впрочем, Лавров не ответил на запрос.

Запрос российской стороне был направлен несколько месяцев назад, но так и остался без ответа. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал во время брифинга для иностранных медиа 20 апреля.

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Лавров не ответил на запрос

Дмитрий Кулеба первым прислал запрос на телефонный разговор с Лавровым и сделал это несколько месяцев назад. Впрочем, ответа нет до сих пор.

Я запросил разговор с министром иностранных дел РФ Лавровым несколько месяцев назад, но безрезультатно,

– сказал Кулеба.

Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский запрашивал телефонный разговор с Владимиром Путиным, но ответ из Москвы также никто не послал.

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Информагентство ТАСС, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Кулеба звонил Лаврову, когда того не было в Москве. По его словам, Кулеба к тому же звонил не по адресу – он хотел обсудить тему Донбасса, а для этого нужно говорить с так называемыми "ЛНР и ДНР".

В Москве посоветовали Кулебе сконцентрировать усилия на выполнении минских договоренностей и позвонить для этого в Донецк и Луганск,

– сказал источник.

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