Кулеба хотел поговорить с Лавровым: ему посоветовали звонить на Донбасс
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба хотел поговорить по телефону с российским главой МИД Сергеем Лавровым. Впрочем, Лавров не ответил на запрос.
Источник:24 канал
Запрос российской стороне был направлен несколько месяцев назад, но так и остался без ответа. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал во время брифинга для иностранных медиа 20 апреля.
Важно Защитникам Украины запретили реагировать на провокации боевиков на Донбассе, – Кулеба
Лавров не ответил на запрос
Дмитрий Кулеба первым прислал запрос на телефонный разговор с Лавровым и сделал это несколько месяцев назад. Впрочем, ответа нет до сих пор.
Я запросил разговор с министром иностранных дел РФ Лавровым несколько месяцев назад, но безрезультатно,
– сказал Кулеба.
Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский запрашивал телефонный разговор с Владимиром Путиным, но ответ из Москвы также никто не послал.
Что говорят в России
Информагентство ТАСС, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Кулеба звонил Лаврову, когда того не было в Москве. По его словам, Кулеба к тому же звонил не по адресу – он хотел обсудить тему Донбасса, а для этого нужно говорить с так называемыми "ЛНР и ДНР".
В Москве посоветовали Кулебе сконцентрировать усилия на выполнении минских договоренностей и позвонить для этого в Донецк и Луганск,
– сказал источник.
Что говорит Сергей Лавров об обострении на Донбассе
- В характерной российской риторике глава МИД России отрицает, что на Донбассе Россия обостряет ситуацию. Если кто-то и делает провокации, то это Украина.
- 1 апреля Сергей Лавров заявил, что обострение ситуации на Донбассе "разрушит Украину". Он "надеется", что Киев не будут подталкивать к разрешению конфликта.
- Через несколько дней после этого заявления Лавров прокомментировал встречу Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана. Лавров призвал Турцию не подпитывать "милитаристские настроения Украины".
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