Дмитрий Кулеба заявил, что военнослужащим Вооруженных сил Украины отдали приказ не отвечать на провокации пророссийских боевиков на Донбассе.

Глава МИД отметил, что ситуация на линии разграничения остается напряженной. Об этом он сообщил во время брифинга для иностранных медиа 20 апреля.

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Украинским войскам приказано не реагировать на провокации (на Донбассе – 24 канал). К сожалению, другая сторона делает все возможное, чтобы их провоцировать,

– сказал министр.

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