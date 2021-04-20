Захисникам України заборонили реагувати на провокації бойовиків на Донбасі, – Кулеба
Дмитро Кулеба заявив, що військовослужбовцям Збройних сил України віддали наказ не відповідати на провокації проросійських бойовиків на Донбасі.
Джерело:24 канал
Глава МЗС зазначив, що ситуація на лінії розмежування залишається напруженою. Про це він повідомив під час брифінгу для іноземних медіа 20 квітня.
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Українським військам наказано не реагувати на провокації (на Донбасі – 24 канал). На жаль, інша сторона робить все можливе, щоб їх провокувати,
– сказав міністр.
Ситуація на Донбасі напружена
Дмитро Кулеба наголосив, що з початку 2021 року внаслідок атак окупантів на Донбасі загинули 30 українських військових. За його словами, більшість з них були вбиті російськими снайперами: "Постріл снайпера – це навмисне вбивство".
Також глава дипломатії додав, що Україна не планує ніякого збройного наступу, ескалації або провокацій, щоб завершити війну на Донбасі. Усі сили наша держава кинула на політичне і дипломатичне вирішення конфлікту.
Загострення на Сході України: коротко
- Протягом останніх декількох тижнів Росія стягує свої війська до наших кордонів.
- Також країна-агресор перекидає військових та техніку до окупованого Криму.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що зараз понад 150 тисяч російських військових перебувають на кордоні України та у Криму.
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