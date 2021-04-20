Россия продолжает наращивать свои военные группировки у границ Украины и во временно оккупированном Крыму. В частности увеличивается количество авиации.

Это видно на спутниковых фотографиях, которые сделала компания Maxar Technologies. На них изображен период от 27 марта до 16 апреля 2021 года.

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Что изображено на спутниковых фото

На фото за 16 апреля на взлетно-посадочной полосе авиабазы России в Саках видны истребители Су-30. В конце марта их там еще не было.

Кроме этого, на фото видны истребители Су-34, Су-27, Су-25 и Су-24.

Истребители Су-30, 16 апреля / Фото Maxar Technologies



Истребители Су-34, 27 марта / Фото Maxar Technologies

По информации журналистов The Wall Street Journal, государство-оккупант стянуло в Крым:

воздушно-десантные войска;

механизированные и бронетанковые части;

боевые вертолеты;

разведывательные БПЛА;

средства радиоэлектронной борьбы;

военный госпиталь.

Российский военный корпус, полевой госпиталь, боевые вертолеты и техника, 15 апреля / Фото Maxar Technologies

Российская мотострелковая бригада на полигоне Погоново под Воронежем, 10 апреля / Фото Maxar Technologies



Десантно-штурмовые войска России на Ангарском полигоне в Крыму, 15 апреля / Фото Maxar Technologies

В сообщении говорится: "Россия перебросила военные самолеты в Крыму и на базы у Украины в еще больших масштабах, чем сообщали ранее. Это повысило ее возможности для политического запугивания или военного вмешательства".