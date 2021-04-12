Глава МИД России Сергей Лавров призвал Турцию не подпитывать "милитаристские настроения Украины". Такое заявление российский министр сделал после встречи президентов Владимира Зеленского с Реджепом Эрдоганом.

Лавров также возмутился тем, что Турция продала Украине ударные беспилотники Bayraktar TB2. К слову, беспилотник 11 апреля во время полета в зоне ООС обнаружил немало российской военной техники.

Важно Горжусь, что мы называем друг друга другом, – Зеленский об Эрдогане

Заявление Лаврова

Глава МИД России сказал, что Турции и другим странам "не стоит подпитывать милитаристские настроения Украины".

Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинственные заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения,

– сказал министр.

Лавров также пожаловался на проход кораблей США через Босфор в Черное море. Он отметил, что это делается "особенно напористо" и сопровождается "агрессивной риторикой". В то же время Лавров "забыл", что именно российские войска больше недели наращивают военное присутствие у границ с Украиной.

Корабли США в Черном море

Военные корабли США вошли в Черное море из Средиземного несколько дней назад. Согласно конвенции Монтре, в мирное время военные корабли любого класса могут проходить через Босфор и Дарданеллы при условии уведомления Турции.

и Дарданеллы при условии уведомления Турции. 9 апреля Турция уведомила Россию о проходе военных кораблей США. В то же время проход американских кораблей стал одной из тем телефонной беседы президентов Турции и России.

военных кораблей США. В то же время проход американских кораблей стал одной из тем телефонной беседы президентов Турции и России. Пентагон назвал операции США в регионе "штатными".

Обратите внимание! В последнее время уровень военной угрозы со стороны России постоянно растет. По данным ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях, граничащих с Украиной. Кроме того, украинская разведка зафиксировала, как Россия стягивает оружие в оккупированный Крым.