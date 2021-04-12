Очільник МЗС Росії Сергій Лавров закликав Туреччину не підживлювати "мілітаристські настрої України". Таку заяву російський міністр зробив після зустрічі президентів Володимира Зеленського з Реджепом Ердоганом.

Лавров також обурився тим, що Туреччина продала Україні ударні безпілотники Bayraktar TB2. До слова, безпілотник 11 квітня під час польоту в зоні ООС виявив чимало російської військової техніки.

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Заява Лаврова

Очільник МЗС Росії сказав, що Туреччині та іншим країнам "не варто підживлювати мілітаристські настрої України".

Я відразу скажу, що ми всім відповідальним країнам, з якими спілкуємося, настійно рекомендуємо проаналізувати ситуацію, вічні войовничі заяви київського режиму і застерігаємо їх від того, щоб вони підживлювали ці мілітаристські настрої,

– сказав міністр.

Лавров також поскаржився на прохід кораблів США через Босфор у Чорне море. Він наголосив, що це робиться "особливо напористо" і супроводжується "агресивною риторикою". Водночас Лавров "забув", що саме російські війська понад тиждень нарощують військову присутність біля кордонів з Україною.

Кораблі США у Чорному морі

Військові кораблі США увійшли в Чорне море з Середземного кілька днів тому. За конвенції Монтре, в мирний час військові кораблі будь-якого класу можуть проходити через Босфор і Дарданелли за умови повідомлення Туреччині.

і Дарданелли за умови повідомлення Туреччині. 9 квітня Туреччина повідомила Росію про прохід військових кораблів США. Водночас прохід американських кораблів став однією з тем телефонної бесіди президентів Туреччини й Росії.

військових кораблів США. Водночас прохід американських кораблів став однією з тем телефонної бесіди президентів Туреччини й Росії. Пентагон назвав операції США в регіоні "штатними".

Зверніть увагу! Останнім часом рівень воєнної загрози з боку Росії постійно зростає. За даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях, які межують з Україною. Крім того, українська розвідка зафіксувала, як Росія стягує зброю до окупованого Криму.