У Росії істерично відреагували на зустріч Зеленського та Ердогана і звернулися до Туреччини
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров закликав Туреччину не підживлювати "мілітаристські настрої України". Таку заяву російський міністр зробив після зустрічі президентів Володимира Зеленського з Реджепом Ердоганом.
Джерело:"Коммерсант"
Лавров також обурився тим, що Туреччина продала Україні ударні безпілотники Bayraktar TB2. До слова, безпілотник 11 квітня під час польоту в зоні ООС виявив чимало російської військової техніки.
Важливо Пишаюся, що ми називаємо один одного другом, – Зеленський про Ердогана
Заява Лаврова
Очільник МЗС Росії сказав, що Туреччині та іншим країнам "не варто підживлювати мілітаристські настрої України".
Я відразу скажу, що ми всім відповідальним країнам, з якими спілкуємося, настійно рекомендуємо проаналізувати ситуацію, вічні войовничі заяви київського режиму і застерігаємо їх від того, щоб вони підживлювали ці мілітаристські настрої,
– сказав міністр.
Лавров також поскаржився на прохід кораблів США через Босфор у Чорне море. Він наголосив, що це робиться "особливо напористо" і супроводжується "агресивною риторикою". Водночас Лавров "забув", що саме російські війська понад тиждень нарощують військову присутність біля кордонів з Україною.
Кораблі США у Чорному морі
- Військові кораблі США увійшли в Чорне море з Середземного кілька днів тому. За конвенції Монтре, в мирний час військові кораблі будь-якого класу можуть проходити через Босфор і Дарданелли за умови повідомлення Туреччині.
- 9 квітня Туреччина повідомила Росію про прохід військових кораблів США. Водночас прохід американських кораблів став однією з тем телефонної бесіди президентів Туреччини й Росії.
- Пентагон назвав операції США в регіоні "штатними".
Поділитися новиною