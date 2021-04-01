Россия пригрозила "разрушением Украины" в случае эскалации на Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обострение ситуации на Донбассе "разрушит Украину". Он "надеется", что Киев не будут подталкивать к, якобы, решению конфликта.
Источник:24 канал
Что заявил Лавров
Военные "понимают пагубность любых действий по разрешению горячего конфликта". Так российский министр отреагировал на информацию военной разведки Украины.
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Путин сказал не так давно, но это выражение актуально и сегодня. Те, что будут пытаться развязать новую войну на Донбассе, разрушат Украину,
- подчеркнул Лавров.
Он добавил: "Я очень надеюсь, что их не будут "накручивать" политики, которых в свою очередь будет "накручивать" Запад во главе с США".
По мнению Лаврова, сейчас якобы есть "много спекуляций" на тему документов, одобренных Верховной Радой и подписанных президентом Владимиром Зеленским.
"Насколько это показывает реальную политику? И насколько это имеет целью решение проблем Зеленского внутри страны с падением рейтинга? Я не знаю, блеф это или конкретные планы", – подчеркнул глава МИД России.
Конфронтация с Западом "достигла дна"
Лавров заявил, что конфронтация России и Запада "достигла дна" и создает риски. Он обвинил "западных коллег" в том, что якобы они ввели в дипломатический и международный обиход выражение "гибридная война, развязанная Россией".
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Главное об обострении на Донбассе
- В сети появились видео с Крымского моста, на которых видны колонны российской военной техники. По словам очевидцев, их стягивают уже несколько дней.
- 1 марта разведка сообщила, что Россия завершает подготовку комплекса провокаций и планирует расширить свое присутствие на Донбассе. Кроме того, Кремль хочет продвигаться вглубь Украины.
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