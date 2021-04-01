Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обострение ситуации на Донбассе "разрушит Украину". Он "надеется", что Киев не будут подталкивать к, якобы, решению конфликта.

Что заявил Лавров

Военные "понимают пагубность любых действий по разрешению горячего конфликта". Так российский министр отреагировал на информацию военной разведки Украины.

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Путин сказал не так давно, но это выражение актуально и сегодня. Те, что будут пытаться развязать новую войну на Донбассе, разрушат Украину,

- подчеркнул Лавров.

Он добавил: "Я очень надеюсь, что их не будут "накручивать" политики, которых в свою очередь будет "накручивать" Запад во главе с США".

По мнению Лаврова, сейчас якобы есть "много спекуляций" на тему документов, одобренных Верховной Радой и подписанных президентом Владимиром Зеленским.

"Насколько это показывает реальную политику? И насколько это имеет целью решение проблем Зеленского внутри страны с падением рейтинга? Я не знаю, блеф это или конкретные планы", – подчеркнул глава МИД России.

Конфронтация с Западом "достигла дна"

Лавров заявил, что конфронтация России и Запада "достигла дна" и создает риски. Он обвинил "западных коллег" в том, что якобы они ввели в дипломатический и международный обиход выражение "гибридная война, развязанная Россией".

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