Росія пригрозила "руйнуванням України" в разі ескалації на Донбасі
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що загострення ситуації на Донбасі "зруйнує Україну". Він "сподівається", що Київ не підштовхуватимуть до, мовляв, розв'язання конфлікту.
Джерело:24 канал
Що заявив Лавров
Військові "розуміють згубність будь-яких дій з розв'язання гарячого конфлікту". Так російський міністр відреагував на інформацію воєнної розвідки України.
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Путін сказав не так давно, але цей вислів актуальний і сьогодні. Ті, що будуть намагатися розв'язати нову війну на Донбасі, зруйнують Україну,
– наголосив Лавров.
Він додав: Я дуже сподіваюся, що їх не будуть "під'юджувати" політики, яких своєю чергою буде "під'юджувати" Захід на чолі зі США".
На думку Лаврова, зараз нібито є "багато спекуляцій" на тему документів, схвалених Верховною Радою і підписаних президентом Володимиром Зеленським.
"Наскільки це показує реальну політику? І наскільки це має на меті вирішення проблем Зеленського всередині країни з падінням рейтингу? Я не знаю, блеф це чи конкретні плани", – підкреслив очільник МЗС Росії.
Конфронтація із Заходом "досягла дна"
Лавров заявив, що конфронтація Росії та Заходу "досягла дна" і створює ризики. Він винуватив "західних колег" у тому, що нібито вони ввели в дипломатичний і міжнародний ужиток вислів "гібридна війна, розв'язана Росією".
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