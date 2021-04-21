Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с председателем Комитета по иностранным делам Сената США Робертом Менендесом. Во время дискуссии Менендес от имени Сената США выразил обеспокоенность агрессивными действиями России на границе с Украиной.

По словам Роберта Менендеса, наращивание военного присутствия России является угрозой не только безопасности Украины, но и США и Европы.

Важно Россия является агрессором, – Госдеп США о военной эскалации

Итоги разговора

Дмитрий Кулеба детально проинформировал американского сенатора касательно актуальной ситуации безопасности в зоне российско-украинского конфликта и вдоль украинской государственной границы. Он также акцентировал на действиях России:

в Азово-Черноморской акватории,

милитаризации временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Позиция Сената США

Председатель Комитета отметил, что агрессия России против Украины совершенно неприемлема для США и цивилизованного мира, и заверил, что любой новый ее этап будет иметь для Москвы тяжкие последствия. Роберт Менендес заверил Дмитрия Кулебу в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, готовности Сената США и в дальнейшем решительно поддерживать своего стратегического партнера.

Напоследок он сообщил, что ожидает одобрения в возглавляемом им сенатском комитете законопроекта о сфере безопасности партнерства с Украиной, который предусматривает увеличение размеров ежегодной военной помощи, включая предоставление летального оружия.

Напоследок Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина высоко ценит многолетнюю двухпартийную поддержку Конгресса Соединенных Штатов.

Россия начала наращивать свое военное присутствие на границе с Украиной еще с конца марта 2021. Страна-агрессор перебрасывает военных и технику в оккупированный Крым.

Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель заявил, что сейчас более 150 000 российских военных находятся на границе Украины и в Крыму. В Пентагоне уже отметили, что количество оружия РФ точно больше, чем в 2014 году.

Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не хочет войны, но готова защищать свои земли от врага.



Войска России у границ Украины / Инфографика 24 канала