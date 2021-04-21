В Сенате США пообещали увеличить размер военной помощи для Украины
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с председателем Комитета по иностранным делам Сената США Робертом Менендесом. Во время дискуссии Менендес от имени Сената США выразил обеспокоенность агрессивными действиями России на границе с Украиной.
Источник:МИД Украины
По словам Роберта Менендеса, наращивание военного присутствия России является угрозой не только безопасности Украины, но и США и Европы.
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Итоги разговора
Дмитрий Кулеба детально проинформировал американского сенатора касательно актуальной ситуации безопасности в зоне российско-украинского конфликта и вдоль украинской государственной границы. Он также акцентировал на действиях России:
- в Азово-Черноморской акватории,
- милитаризации временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.
Позиция Сената США
Председатель Комитета отметил, что агрессия России против Украины совершенно неприемлема для США и цивилизованного мира, и заверил, что любой новый ее этап будет иметь для Москвы тяжкие последствия. Роберт Менендес заверил Дмитрия Кулебу в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, готовности Сената США и в дальнейшем решительно поддерживать своего стратегического партнера.
Напоследок он сообщил, что ожидает одобрения в возглавляемом им сенатском комитете законопроекта о сфере безопасности партнерства с Украиной, который предусматривает увеличение размеров ежегодной военной помощи, включая предоставление летального оружия.
Напоследок Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина высоко ценит многолетнюю двухпартийную поддержку Конгресса Соединенных Штатов.
Обострение на Востоке Украины: главное
- Россия начала наращивать свое военное присутствие на границе с Украиной еще с конца марта 2021. Страна-агрессор перебрасывает военных и технику в оккупированный Крым.
- Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель заявил, что сейчас более 150 000 российских военных находятся на границе Украины и в Крыму. В Пентагоне уже отметили, что количество оружия РФ точно больше, чем в 2014 году.
- Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не хочет войны, но готова защищать свои земли от врага.
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