МИД и ОП активно работают над организацией встречи Зеленского и Байдена, – Маркарова
Оксана Маркарова заявила, что украинские дипломаты и представители Офиса Президента активно работают над организацией встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Источник:24 канал
Встреча Зеленского с Байденом
Госпожа Посол Украины в США отметила, что проведению личных встреч чиновников сейчас мешает пандемия. Об этом она сообщила в интервью "Радио Свобода".
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И я активно, и Министерство, и Офис Президента работают над организацией визитов. Как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, так же приглашение для американских чиновников и, безусловно, президента (Соединенных Штатов – 24 канал) посетить Украину,
– сказала Оксана Маркарова.
Дипломат также добавила, что визиты очень зависят не только от политической воли или графиков политиков, но и от ситуации с коронавирусом.
Разговор Байдена с Зеленским: о чем говорили
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским инициировал Белый дом.
- Политики обсудили наращивание российских войск на Донбассе и усилия украинского президента в борьбе с коррупцией.
- Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину без поддержки.
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