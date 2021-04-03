Оксана Маркарова заявила, что украинские дипломаты и представители Офиса Президента активно работают над организацией встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Встреча Зеленского с Байденом

Госпожа Посол Украины в США отметила, что проведению личных встреч чиновников сейчас мешает пандемия. Об этом она сообщила в интервью "Радио Свобода".

Читайте также Визит Байдена в Украину: в МИД поставили перед Маркаровой главные задачи

И я активно, и Министерство, и Офис Президента работают над организацией визитов. Как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, так же приглашение для американских чиновников и, безусловно, президента (Соединенных Штатов – 24 канал) посетить Украину,

– сказала Оксана Маркарова.

Дипломат также добавила, что визиты очень зависят не только от политической воли или графиков политиков, но и от ситуации с коронавирусом.

Обратите внимание! Джо Байден и Владимир Зеленский 2 апреля 2021 года провели долгожданный телефонный разговор. Он длился около 50 минут.

Разговор Байдена с Зеленским: о чем говорили