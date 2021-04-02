Разговор между Владимиром Зеленским и Джо Байденом инициировала именно американская сторона. Президент США позвонил украинскому лидеру даже несмотря на то, что в его стране – выходной день.

По словам Дмитрия Кулебы, в США знали о желании Украины к диалогу. Ведь ситуация (обострение на Донбассе – 24 канал) очень серьезная. Об этом глава МИД рассказал в эфире "Свободы слова".

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"Это было решение именно американской стороны – разговаривать сегодня. Я хочу подчеркнуть, что 2 апреля в США – выходной день, там страстная пятница", – пояснил чиновник.

И несмотря на то, что день нерабочий, Байден позвонил Зеленскому, чтобы поддержать Украину,

– подчеркнул Кулеба.

И добавил, что говорится, в частности, о поддержке реформ, инициированных украинским президентом, и поддержке государства на фоне агрессивных действий со стороны России.

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