Несмотря на выходной: Кулеба говорит, что разговор Байдена с Зеленским инициировал Белый дом
Разговор между Владимиром Зеленским и Джо Байденом инициировала именно американская сторона. Президент США позвонил украинскому лидеру даже несмотря на то, что в его стране – выходной день.
Источник:24 канал
По словам Дмитрия Кулебы, в США знали о желании Украины к диалогу. Ведь ситуация (обострение на Донбассе – 24 канал) очень серьезная. Об этом глава МИД рассказал в эфире "Свободы слова".
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"Это было решение именно американской стороны – разговаривать сегодня. Я хочу подчеркнуть, что 2 апреля в США – выходной день, там страстная пятница", – пояснил чиновник.
И несмотря на то, что день нерабочий, Байден позвонил Зеленскому, чтобы поддержать Украину,
– подчеркнул Кулеба.
И добавил, что говорится, в частности, о поддержке реформ, инициированных украинским президентом, и поддержке государства на фоне агрессивных действий со стороны России.
Первый разговор Зеленского и Байдена: основное
- Телефонный разговор между президентами Украины и США состоялся 2 апреля. Он продолжался 50 минут.
- Ранее, по информации американских СМИ, его откладывали из-за "недостаточной борьбы с коррупцией".
- Впрочем, похоже, что скопление российской армии возле границ Украины и обострение на Донбассе все изменили.
- Байден подчеркнул, что США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
- Президенты обсудили также тесное сотрудничество Украины и США для сдерживания пандемии COVID-19.
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