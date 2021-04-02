Попри вихідний: Кулеба каже, що розмову Байдена з Зеленським ініціював Білий дім
Розмову між Володимиром Зеленським та Джо Байденом ініціювала саме американська сторона. Президент США подзвонив українському лідеру навіть попри те, що у його країні – вихідний день.
Джерело:24 канал
За словами Дмитра Кулеби, у США знали про бажання України до діалогу. Адже ситуація (загострення на Донбасі – 24 канал) дуже серйозна. Про це очільник МЗС розповів в ефірі "Свободи слова".
До теми Ми стоїмо пліч-о-пліч, – Зеленський про першу розмову з Байденом
"Це було рішення саме американської сторони – розмовляти сьогодні. Я хочу наголосити, що 2 квітня у США – вихідний день, там страсна п'ятниця", – пояснив урядовець.
І попри те, що день неробочий, Байден зателефонував Зеленському, щоб підтримати Україну,
– підкреслив Кулеба.
Й додав, що мовиться, зокрема, про підтримку реформ, ініційованих українським президентом, та підтримку держави на тлі агресивних дій з боку Росії.
Перша розмова Зеленського та Байдена: основне
- Телефонна розмова між президентами України та США відбулася 2 квітня. Вона тривала 50 хвилин.
- Раніше, за інформацією американських ЗМІ, її відкладали через "недостатню боротьбу з корупцією".
- Втім, схоже, що скупчення російської армії біля кордонів України та загострення на Донбасі все змінило.
- Байден наголосив, що США непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.
- Президенти обговорили також тісну співпрацю України та США для стримування пандемії COVID-19.
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