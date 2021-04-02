Розмову між Володимиром Зеленським та Джо Байденом ініціювала саме американська сторона. Президент США подзвонив українському лідеру навіть попри те, що у його країні – вихідний день.

За словами Дмитра Кулеби, у США знали про бажання України до діалогу. Адже ситуація (загострення на Донбасі – 24 канал) дуже серйозна. Про це очільник МЗС розповів в ефірі "Свободи слова".

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"Це було рішення саме американської сторони – розмовляти сьогодні. Я хочу наголосити, що 2 квітня у США – вихідний день, там страсна п'ятниця", – пояснив урядовець.

І попри те, що день неробочий, Байден зателефонував Зеленському, щоб підтримати Україну,

– підкреслив Кулеба.

Й додав, що мовиться, зокрема, про підтримку реформ, ініційованих українським президентом, та підтримку держави на тлі агресивних дій з боку Росії.

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