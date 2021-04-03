Оксана Маркарова заявила, що українські дипломати та представники Офісу Президента активно працюють над організацією зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Зустріч Зеленського з Байденом

Пані Посол України у США зазначила, що проведенню особистих зустрічей високопосадовців наразі заважає пандемія. Про це вона повідомила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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І я активно, і Міністерство, і Офіс Президента працюють над організацією візитів. Як наших візитів до США різного рівня, безумовно, візиту президента, так само запрошення для американських високопосадовців і, безумовно, президента (Сполучених Штатів – 24 канал) відвідати Україну,

– сказала Оксана Маркарова.

Дипломат також додала, що візити дуже залежать не тільки від політичної волі чи графіків політиків, а й від ситуації з коронавірусом.

Зверніть увагу! Джо Байден та Володимир Зеленський 2 квітня 2021 року провели довгоочікувану телефонну розмову. Вона тривала близько 50 хвилин.

Розмова Байдена зі Зеленським: про що говорили