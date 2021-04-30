Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну після саміту G7 у Великій Британії. Його офіційний візит у Київ запланований на 5 – 6 травня.

Таку інформацію оприлюднили на сайті Державного департаменту США. Блінкен проведе у Києві низку важливих зустрічей.

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Блінкен зустрінеться з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Кулебою, іншими офіційними особами, а також з громадськими активістами.

Він підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії з боку Росії,

– наголосили у Держдепі.

Там також додали, що Блінкен заохочуватиме подальший прогрес у реалізації програми інституційних реформ, зокрема – щодо боротьби з корупцією.

"Саме це є ключем до забезпечення демократичних інститутів України, економічного процвітання і євроатлантичного майбутнього", – зазначили в американському відомстві.

Ймовірно, що перебуваючи в Україні, Блінкен зможе обговорити деталі ймовірної зустрічі Зеленського та Байдена у 2021 році. Цікаво! Блінкена пов'язує з Україною родинне коріння. Він часто згадував, що його родичі жили у Києві перед тим, як переїхали у США.

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