У Держдепі США заявили, що чули про те, що Росія має намір відвести війська від кордонів України. Однак у Вашингтоні наголосили, що стежитимуть за діями Кремля.

Інформацію про відведення російських військ прокоментував у четвер, 22 квітня, речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу в Вашингтоні.

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У Держдепартаменті будуть стежити за діями Росії

Ми чули заяву Росії про те, що вона почне виводити війська з кордону України. Як я вже говорив, ми чули слова. Я думаю, що ми будемо чекати дій. США продовжуватимуть стежити за ситуацією,

– сказав Прайс.

За словами речника, США для цього координуватимуться з українськими чиновниками, а також союзниками та партнерами.

"Під час взаємодії з російським урядом ми чітко заявили, що йому потрібно утриматися від ескалації та негайно припинити всю свою агресивну діяльність в Україні та навколо неї, включаючи нещодавнє військове скупчення в окупованому Криму та на кордоні України та намір блокувати конкретні судна в частинах Чорного моря", – додали в Держдепартаменті.

Там вкотре наголосили, що підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Загострення на кордонах з Україною

Про те, що Росія стягує війська до кордонів України та в окупований Крим повідомляли ще з кінці березня. Згодом розслідувачі та розвідка неодноразово говорили про збільшення військ.

Також збільшилась й кількість обстрілів на Донбасі. У 2021 році загинуло щонайменше 38 бійців.

22 квітня Росія повідомила, що відводитиме війська. Мовляв їх на кордон з Україною стягували через "раптову перевірку військ".

23 квітня стало відомо, що техніка 41 армії Росії залишиться біля кордону України. Про це повідомили міжнародні розслідувачі. Вони також припускають, що імовірність російського повномасштабного вторгнення в Україну зберігається.



Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу