Ми чули слова, чекаємо дій, – Держдеп США про відведення військ Росії від України
У Держдепі США заявили, що чули про те, що Росія має намір відвести війська від кордонів України. Однак у Вашингтоні наголосили, що стежитимуть за діями Кремля.
Джерело:Держдепартамент США
Інформацію про відведення російських військ прокоментував у четвер, 22 квітня, речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу в Вашингтоні.
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У Держдепартаменті будуть стежити за діями Росії
Ми чули заяву Росії про те, що вона почне виводити війська з кордону України. Як я вже говорив, ми чули слова. Я думаю, що ми будемо чекати дій. США продовжуватимуть стежити за ситуацією,
– сказав Прайс.
За словами речника, США для цього координуватимуться з українськими чиновниками, а також союзниками та партнерами.
"Під час взаємодії з російським урядом ми чітко заявили, що йому потрібно утриматися від ескалації та негайно припинити всю свою агресивну діяльність в Україні та навколо неї, включаючи нещодавнє військове скупчення в окупованому Криму та на кордоні України та намір блокувати конкретні судна в частинах Чорного моря", – додали в Держдепартаменті.
Там вкотре наголосили, що підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
Загострення на кордонах з Україною
- Про те, що Росія стягує війська до кордонів України та в окупований Крим повідомляли ще з кінці березня. Згодом розслідувачі та розвідка неодноразово говорили про збільшення військ.
- Також збільшилась й кількість обстрілів на Донбасі. У 2021 році загинуло щонайменше 38 бійців.
- 22 квітня Росія повідомила, що відводитиме війська. Мовляв їх на кордон з Україною стягували через "раптову перевірку військ".
- 23 квітня стало відомо, що техніка 41 армії Росії залишиться біля кордону України. Про це повідомили міжнародні розслідувачі. Вони також припускають, що імовірність російського повномасштабного вторгнення в Україну зберігається.
Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу
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