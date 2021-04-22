Росія відводитиме війська від кордонів з Україною
У Росії заявили, що незабаром відводитимуть війська у пункти постійної дислокації. Стосується це тих військових частин, які протягом останніх тижнів "пригнали" до кордонів з Україною.
Джерело:ТАСС
Про закінчення "несподіваної перевірки війська", як це схарактеризували у Росії, повідомив голова міноборони держави-агресорки Сергій Шойгу. Почнеться відвід 23 квітня.
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Стягнення війська було "перевіркою"
Як зазначив Шойгу, зміна дислокації війська була раптовою перевіркою. Відтак, у Південному та Західному військових округах вона припиняється. Зазначимо: саме вони межують із кордонами України.
Щодо того, як вона минула, керівник оборони держави-агресорки, заявив: мети досягли повністю. Щоправда, не зазначив якої.
Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни,
– сказав Шойгу.
Від 23 квітня командувачі повинні будуть доставити своїх військових і техніку у місця постійної дислокації.
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