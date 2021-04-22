Протягом останніх тижнів Росія активно стягує свої війська та техніку до кордону з Україною та на окупований Крим. Володимир Зеленський запевняє, що українська армія за потреби готова давати відсіч, а міжнародні партнери обіцяють свою підтримку. Що, на вашу думку, має зробити вдала для протидії російській агресії.