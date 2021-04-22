Російські військові 22 квітня проводять навчання у Чорному морі та на полігоні "Опук" у тимчасово окупованому Криму. Тренування відбуваються нібито в межах раптової перевірки боєготовності.

Що відбувається у Криму

Кораблі Чорноморського флоту та частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу вже вийшли в море у районі проведення навчань.

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Хто бере учать у навчаннях

Підрозділи загальновійськового об'єднання,

об'єднання ВПС і ППО,

бойові кораблі та судна,

військові частини берегових військ Чорноморського флоту,

частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу,

підрозділи аеромобільних військ.

Водночас число особового складу та військової техніки, які будуть залусені в навчаннях, російське міністерство оборони не вказує.

Російські війська на полігоні "Опук": відео

Техніку та особовий склад вже завантажили на літаки військово-транспортної авіації. Підрозділи морської піхоти вийшли в море на великих десантних кораблях та катерах.

Крім того, розгорнули сили і засоби берегових військ, протиповітряної оборони і ракетних протикорабельних комплексів.

Зверніть увагу! 15 квітня Росія заявила, що до жовтня перекриває акваторію Чорного моря у сторону Керченської протоки для військових кораблів інших країн, зокрема мовиться й про Україну. МЗС України та міжнародна спільнота вже засудили таке рішення Кремля та назвали його порушенням прав нашої країни як прибережної держави.



Крім того, Росія ввела тимчасові обмеження на польоти над частиною окупованого Криму та Чорного моря. Вони діятимуть з 20 по 24 квітня