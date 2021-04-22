Російські військові кораблі вийшли в море біля берегів Криму: відео
Російські військові 22 квітня проводять навчання у Чорному морі та на полігоні "Опук" у тимчасово окупованому Криму. Тренування відбуваються нібито в межах раптової перевірки боєготовності.
Джерело:Интерфакс
Що відбувається у Криму
Кораблі Чорноморського флоту та частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу вже вийшли в море у районі проведення навчань.
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Хто бере учать у навчаннях
- Підрозділи загальновійськового об'єднання,
- об'єднання ВПС і ППО,
- бойові кораблі та судна,
- військові частини берегових військ Чорноморського флоту,
- частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу,
- підрозділи аеромобільних військ.
Водночас число особового складу та військової техніки, які будуть залусені в навчаннях, російське міністерство оборони не вказує.
Російські війська на полігоні "Опук": відео
Техніку та особовий склад вже завантажили на літаки військово-транспортної авіації. Підрозділи морської піхоти вийшли в море на великих десантних кораблях та катерах.
Крім того, розгорнули сили і засоби берегових військ, протиповітряної оборони і ракетних протикорабельних комплексів.
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