Стратегічний безпілотник Повітряних сил США проігнорував російську "заборону" на польоти вздовж окупованого Криму. Розвідувальний апарат пролетів за традиційним маршрутом у Чорному морі.

Порушив "заборону" Росії на польоти американський стратегічний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk.

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Безпілотник США порушив "заборону" Москви

Відповідно до координат, у зону обмеження польотів до висоти 19 тисяч метрів входить повітряний простір над окупованим Кримським півостровом – від Феодосії до Севастополя, а також на південь у міжнародних водах Чорного морях.



Район, "закритий Росією / Фото з твітеру galandecZP

Американський безпілотник пролітав над зазначеним районом на висоті у 15 тисяч метрів.



Безпілотник США проігнорував російську "заборону" на польоти / Фото з твітеру galandecZP

Наразі нічого невідомо про реакцію зі сторони окупаційних військ на цей інцидент.

Що відомо про безпілотник RQ-4B Global Hawk

Цей стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат призначений для радіотехнічної розвідки протягом тривалого часу.

протягом тривалого часу. Перший політ здійснив взимку 1998 року з авіабази Військово-повітряних сил США в Каліфорнії.

Його злітна вага становить 15 тонн, розмах крил – приблизно 40 метрів, тривалість польоту – до 30 годин на висоті до 18 тисяч метрів.

Довідка. Раніше Росія ввела тимчасові обмеження на польоти над частиною окупованого Криму та Чорного моря. Вони діятимуть з 20 по 24 квітня.