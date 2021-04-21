Беспилотник США проигнорировал российский "запрет" на полеты вдоль Крыма
Стратегический беспилотник Воздушных сил США проигнорировал российский "запрет" на полеты вдоль оккупированного Крыма. Разведывательный аппарат пролетел по традиционному маршруту в Черном море.
Источник:Украинский милитарный портал
Нарушил "запрет" России на полеты американский стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk.
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Беспилотник США нарушил "запрет" Москвы
Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров входит воздушное пространство над оккупированным Крымским полуостровом – от Феодосии до Севастополя, а также на юг в международных водах Черного морях.
Район "закрытый" Россией / Фото из твиттера galandecZP
Американский беспилотник пролетал над указанным районом на высоте в 15 тысяч метров.
Беспилотник США проигнорировал российский "запрет" на полеты / Фото из твиттера galandecZP
Пока ничего неизвестно о реакции со стороны оккупационных войск на этот инцидент.
Что известно о беспилотнике RQ-4B Global Hawk
- Этот стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат предназначен для радиотехнической разведки в течение длительного времени.
- Первый полет совершил зимой 1998 года с авиабазы Военно-воздушных сил США в Калифорнии.
- Его взлетный вес составляет 15 тонн, размах крыльев – примерно 40 метров, продолжительность полета – до 30 часов на высоте до 18 тысяч метров.
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