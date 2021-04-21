Стратегический беспилотник Воздушных сил США проигнорировал российский "запрет" на полеты вдоль оккупированного Крыма. Разведывательный аппарат пролетел по традиционному маршруту в Черном море.

Нарушил "запрет" России на полеты американский стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk.

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Беспилотник США нарушил "запрет" Москвы

Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров входит воздушное пространство над оккупированным Крымским полуостровом – от Феодосии до Севастополя, а также на юг в международных водах Черного морях.



Район "закрытый" Россией / Фото из твиттера galandecZP

Американский беспилотник пролетал над указанным районом на высоте в 15 тысяч метров.



Беспилотник США проигнорировал российский "запрет" на полеты / Фото из твиттера galandecZP

Пока ничего неизвестно о реакции со стороны оккупационных войск на этот инцидент.

Что известно о беспилотнике RQ-4B Global Hawk

Этот стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат предназначен для радиотехнической разведки в течение длительного времени.

Первый полет совершил зимой 1998 года с авиабазы Военно-воздушных сил США в Калифорнии.

Его взлетный вес составляет 15 тонн, размах крыльев – примерно 40 метров, продолжительность полета – до 30 часов на высоте до 18 тысяч метров.

Справка. Ранее Россия ввела временные ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря. Они будут действовать с 20 по 24 апреля.