Россия ввела ограничения на полеты над частями Крыма и Черного моря
Россия ввела временные ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря. Они будут действовать с 20 по 24 апреля.
Источник:Интерфакс-Украина
Россияне объявили, что этот район временно опасный для полетов воздушных судов. Об этом свидетельствует международное сообщение для пилотов (NOTAM).
Обратите внимание Россия завершает формировать ударно-десантную группировку в оккупированном Крыму
Под ограничениями:
- воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии);
- прилегающие к южному берегу Крыма территориальные воды;
- часть международных вод Черного моря.
Заметим, что речь идет об ограничении полетов до высоты 19 тысяч метров.
Накануне Россия привлекла к учениям над акваторией Черного моря более 50 самолетов – говорится о бомбардировщиках, истребителях и штурмовиках.
Россия закрывает и акваторию Черного моря
Накануне Россия объявила, что с 19 апреля до 19 октября закрывает часть акватории Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран.
Кремль такой шаг традиционно объясняет "военными учениями". В МИД Украины отметили, что Россия грубо нарушает права на свободу судоходства.
В США обеспокоены действиями России в Черном море. Там считают, что это очередная неспровоцированная эскалация текущей кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины.
Поделиться новостью