Россия ввела временные ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря. Они будут действовать с 20 по 24 апреля.

Россияне объявили, что этот район временно опасный для полетов воздушных судов. Об этом свидетельствует международное сообщение для пилотов (NOTAM).

Обратите внимание Россия завершает формировать ударно-десантную группировку в оккупированном Крыму

Под ограничениями:

воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии);

прилегающие к южному берегу Крыма территориальные воды;

часть международных вод Черного моря.

Заметим, что речь идет об ограничении полетов до высоты 19 тысяч метров.

Накануне Россия привлекла к учениям над акваторией Черного моря более 50 самолетов – говорится о бомбардировщиках, истребителях и штурмовиках.

Россия закрывает и акваторию Черного моря

Накануне Россия объявила, что с 19 апреля до 19 октября закрывает часть акватории Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран.

Кремль такой шаг традиционно объясняет "военными учениями". В МИД Украины отметили, что Россия грубо нарушает права на свободу судоходства.

В США обеспокоены действиями России в Черном море. Там считают, что это очередная неспровоцированная эскалация текущей кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины.

Обратите внимание! Россия продолжает стягивать технику в оккупированный Крым. На Керченском полуострове государство-агрессор соорудило огромный военный лагерь.