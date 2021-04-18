Россия продолжает свозить технику в оккупированный Крым. На Керченском полуострове появился новый огромный военный лагерь.

Спутниковые фото опубликовало немецкое издание Spiegel. На кадрах видно, что Россия разместила на территории оккупированного Крыма лагерь с более чем тысячей машин.

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Россия построила новый лагерь в оккупированном Крыму

По данным Spiegel, российские военные построили так называемую базу в 30 километрах от села Марьевка, что в Ленинском районе.

Снимки со спутника показывают, что еще 15 марта поле было пустым. Зато по состоянию на 13 апреля Россия полностью заставила территорию военной техникой.



Российский военный лагерь в Крыму / Фото Spiegel

Кроме жилых помещений, на территории военного лагеря размещены тысячи боевых машин, которые стоят в огороженных районах.

Как показывают фото, Россия также построила вблизи базы еще один небольшой лагерь. "Подлагерь" расположен к востоку от основной территории.



"Подлагерь" российских военных в оккупированном Крыму / Фото Spiegel

Spiegel также напомнил, что на прошлой неделе Россия построила новую временную военную базу возле Воронежа. Российские товарные поезда свозили к границам Украины танки и военную технику.

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