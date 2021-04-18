Россия построила новый военный лагерь в оккупированном Крыму: фото со спутника
Россия продолжает свозить технику в оккупированный Крым. На Керченском полуострове появился новый огромный военный лагерь.
Источник:Spiegel
Спутниковые фото опубликовало немецкое издание Spiegel. На кадрах видно, что Россия разместила на территории оккупированного Крыма лагерь с более чем тысячей машин.
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Россия построила новый лагерь в оккупированном Крыму
По данным Spiegel, российские военные построили так называемую базу в 30 километрах от села Марьевка, что в Ленинском районе.
Снимки со спутника показывают, что еще 15 марта поле было пустым. Зато по состоянию на 13 апреля Россия полностью заставила территорию военной техникой.
Российский военный лагерь в Крыму / Фото Spiegel
Кроме жилых помещений, на территории военного лагеря размещены тысячи боевых машин, которые стоят в огороженных районах.
Как показывают фото, Россия также построила вблизи базы еще один небольшой лагерь. "Подлагерь" расположен к востоку от основной территории.
"Подлагерь" российских военных в оккупированном Крыму / Фото Spiegel
Spiegel также напомнил, что на прошлой неделе Россия построила новую временную военную базу возле Воронежа. Российские товарные поезда свозили к границам Украины танки и военную технику.
Россия стягивает войска к границе с Украиной: что известно
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в марте 2021 года заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. По его словам наращивание военного присутствия Кремля происходит в Брянской, Воронежской и Ростовской областях.
- Кроме этого, очевидцы публиковали видео, где Россия направляет свои войска во временно оккупированный Крым с помощью Керченского моста.
- По данным исследователей CIT, эшелоны с российской десантной техникой расположены на северо-востоке полуострова. Сейчас десантно-штурмовых подразделений России с вооружением в Крыму больше, чем в Ростовской области.
- Кроме этого, в Черное море вошли 15 российских кораблей. В Кремле объяснили это "военными учениями".
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