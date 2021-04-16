Популярный блог Global Firepower, который специализируюется на анализе военной мощи стран мира, решил сравнить военную мощь и ресурсы двух государств – Украины и России, которые находятся в состоянии необъявленной войны уже 7 лет.

За 7 лет с момента необъявленной военной агрессии против Украины россияне временно оккупировали Крым и установили контроль над отдельными территориями на Востоке Украины. В ходе войны погибли более 13 тысяч украинцев, несколько миллионов – стали беженцами. До сих пор почти 4 миллиона граждан Украины остаются на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса фактически в качестве заложников.

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Весной 2021 года Россия стянула на границу с Украиной значительную часть войска. По словам путинского министра обороны Шойгу, сейчас речь идет о 4 армиях. Украина оценивает группировки вооруженных россиян на границе в пределах 80 тысяч. Активизация российского войска вызвала беспокойство всего мира и сейчас начало новой фазы российско-украинской войны является вполне реальным.

Какие силы сторон по состоянию на сейчас? На этот вопрос отвечают авторы Global Firepower.

Первая позиция – общий рейтинг мощности армий. Он вычисляется по неизвестной формуле, которая якобы учитывает 55 компонентов, но все подробности авторы Global Firepower держат в тайне.

Согласно оценке Global Firepower, Россия в рейтинге мощности занимает 2 позицию из 140 и уступает только США. Украина – на 25-м месте.

Впрочем, есть в рейтинге и позиции, которые определяются согласно открытым данным. Правда, в случае с авторитарной Россией к ним необходимо относиться критически, ведь много информации стратегического характера в России под грифом секретно.

Человеческие ресурсы

Украина Россия Разница Численность населения 43 922 083 141 722 205 97 800 122 Количество мужского населения 22 400 262 69 443 880 47 043 418 Количество людей, годных к военной службе 15 680 184 46 527 400 30 847 216 Ежегодное количество мужчин, которые достигают призывного возраста 470 406 1 302 767 832 361

Стоит обратить внимание на вторую позицию рейтинга – численность населения. Авторы Global Firepower дают для Украины цифру 43 922 083 человек (33 место в мире), для России – 141 722 205 человек (9 место в мире) и разницу в почти 98 миллионов человек.

При этом не учтено, что почти 2 миллиона граждан Украины находятся под контролем России в Крыму и примерно 1,6 миллиона человек держат в заложниках террористы так называемых "ДНР" и "ЛНР". Оккупационные власти незаконно привлекают граждан Украины к участию в вооруженных формированиях, в том числе – благодаря вербовке, мобилизации и призыву.



Террористы на оккупированных территориях незаконно мобилизуют граждан Украины / Фото из соцсетей

Таким образом, реальная картина только увеличивает разницу и делает ее еще большей 100 миллионов человек.

Стоит учитывать указанные факты и при анализе третьей позиции рейтинга – численности мужского населения, а также четвертой и пятой – численность готовых к военной службе людей и тех, кто достиг призывного возраста.

Численность вооруженных сил

Украина Россия Разница численность регулярной армии 255 000 1 014 000 759 000 резервисты 900 000 2 000 000 1 100 000 парамилитарные силы 90 000 555 000 465 000

В статистике не указаны вооруженные силы непризнанных "ДНР"/"ЛНР", а это минимум 2 корпуса общей численностью примерно 35 тысяч воинов. Также приведены сведения о "тайных" подразделениях российской армии, а также те, что выдают себя за ПВК, например – печально известная "ПГК Вагнера".

Деньги

Украина Россия Разница Военный бюджет $9 600 000 000 $42 129 000 000 $32 529 000 000 внешний долг $130 000 000 000 $539 600 000 000 $409 600 000 000 золотой или валютный запас $18 810 000 000 $432 700 000 000 $413 890 000 000

Военный бюджет Украины на 2021 год составляет почти 6% ВВП страны, что является чрезвычайно много и обременительно для экономики, но необходимо в условиях длительной войны. При этом эта цифра не учитывает военной и части финансовой помощи стран Запада. Вместе с помощью союзников, эти цифры будут еще больше. Впрочем, их сложно сравнивать с военным бюджетом России, который только официально в несколько раз больше.

Согласно официальным сообщениям Кремля, военный бюджет России год от года уменьшается. Но это только половина правды, ведь большая его часть это тайна или просто не указывается россиянами, чтобы не объяснять гражданам, почему их пенсии или деньги на ремонт дорог и теплых туалетов "вбухано" в новый танк, который не ездит, или ракету, которая не достигает цели, или же вертолет, который летает через раз.



Как выглядят дома для в государстве с военным бюджетом в 150 – 180 миллиардов долларов / Фото из соцсетей

По оценкам экспертов, настоящий военный бюджет значительно больше, чем указано в официальных отчетах. Да, аналитики The Economist считают, что реальный бюджет составляет где-то в пределах​ 150 – 180 миллиардов долларов, что составляет 4% ВВП РФ. Это колоссальная сумма, которая дает врагу практически безграничные возможности, позволяет спокойно перебрасывать к границе с Украиной целые армии и не переживать, сколько такие маневры будут стоить.

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Конечно, все эти безумные деньги не "воюют" исключительно против Украины. Россия сейчас ведет несколько вооруженных конфликтов, в частности, в Сирии, Ливии, Центральной Африке. Российские военные, российская техника и деньги в Армении, Судане, Венесуэле и других странах. Россияне контролируют анклавы в Молдове, Грузии и т.д., а также оказывают военную помощь Ирану, КНДР и другим.

Военная техника

Авиация

Украина Россия Разница общее количество 285 4 144 3 859 истребители 42 789 747 бомбардировщики 25 742 717 транспортные 31 429 398 тренировочные 71 495 424 специальные 5 130 125 вертолеты 111 1540 1429 ударные вертолеты 34 538 504

Наземная военная техника

Украина Россия Разница танки 2 430 13 000 10 570 БМП/БТР 11 435 27 100 15 665 САУ 785 6 540 5 755 артиллерия 2 040 4 465 2 425 ЗРК 550 3 860 3 310

Флот

Украина Россия Разница общая оценка мощности ВМФ 61-е место в мире 2-е место в мире авианосцы 0 1 1 действующие подводные лодки 0 64 64 эсминцы 0 15 15 фрегаты 1 11 10 корветы 0 85 0 патрульные катера 11 55 44 тральщики 1 48 47 Логистика и география

Украина Россия Разница аэродромы 187 1 218 1 031 торговый флот 408 2 739 2 331 порты и терминалы 6 8 2 человеческие трудовые ресурсы 17 990 000 69 923 000 51 933 000 автодороги, километры 169 495 982 000 812 505 железнодорожные пути, километры 21 658 87 157 65 499 площадь, квадратных километра 603 548 17 098 242 16 494 694 протяженность границ, километры 5 618 22 408 16 790 береговая линия, километры 2 782 37 563 34 871

Как видим, в одном из приведенных компонентов Украина не имеет преимущества, более того – Россия часто имеет показатели в разы больше. Отметим, что в исследовании не указаны новые виды оружия, в частности, беспилотники, а именно дроны, которые прекрасно себя зарекомендовали в ходе войны между Арменией и Азербайджаном, в Ливии и Курдистане, Украина имеет преимущество перед россиянами.



Главное российское оружие / Фото ТАСС

Статистика не учитывает ядерный потенциал стран, который в России есть, хоть и устаревший. Украина от него отказалась благодаря Будапештскому меморандуму. Нет в статистике и персонального храма цвета хаки, который построили несколько лет назад в России.

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Но есть и хорошие новости: Украина не останется один на один с этой мощной военной силой – некоторые союзники нашего государства уже активно выражают беспокойство, а некоторые уже направили в Черное море 2 своих корабля с ракетами класса "Томогавк". В союзной нашем государстве Польше размещены ракеты "Пэтриот", Турция не откажет в излишнем "Байрактаре", а американские "Джавелин" уже давно на вооружении в ВСУ. Конечно, преобладание на стороне врага, но в условиях современной войны далеко не всегда все решает количество, гораздо больше значит качество и преданность людей. Людей, которые защищают свою землю.



Сравнение военной мощи Украины и России / Инфографика 24 канала