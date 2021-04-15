Главнокомандующий Вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс оценил готовность войска Украины противодействовать агрессии. Он отметил, что в случае наступления России, со временем Украина сама сможет ее отбить.

Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс докладывал о ситуации на Донбассе перед сенаторами США. Среди прочего, сенаторов интересовало, насколько реальной является угроза российского вторжения.

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Сможет ли остановить Украина нападение России

На вопрос от сенатора Ангуса Кинга о том, имеют ли украинцы достаточно оружия, тренировок и силы, Тод Уолтерс ответил утвердительно. И добавил, что это касается не только Украины, но и ее партнеров в регионе.

И в Украине, и их партнеры в регионе, делают все, что они могут, чтобы усилить свои позиции. Если вторжение произойдет, они сейчас в наилучшей своей позиции. И речь идет не только об их войсках, но и войсках их партнеров в регионе,

– отметил главнокомандующий войск НАТО в Европе.

Если же вторжение начнется на следующей неделе, украинские войска смогут отразить вторжение. Генерал Тод Уолтерс заявил, что "со временем, это точно".

Обратите внимание! Заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора Александер Вершбоу заявил, что США могут рассмотреть свое постоянное присутствие на одном из учебных полигонов Украины. В то же время он сказал, что смысла вводить прямые войска на территорию государства пока нет.

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