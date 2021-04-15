Высокая оценка от НАТО: войско Украины способно самостоятельно отразить атаку России
Главнокомандующий Вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс оценил готовность войска Украины противодействовать агрессии. Он отметил, что в случае наступления России, со временем Украина сама сможет ее отбить.
Источник:"Голос Америки"
Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс докладывал о ситуации на Донбассе перед сенаторами США. Среди прочего, сенаторов интересовало, насколько реальной является угроза российского вторжения.
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Сможет ли остановить Украина нападение России
На вопрос от сенатора Ангуса Кинга о том, имеют ли украинцы достаточно оружия, тренировок и силы, Тод Уолтерс ответил утвердительно. И добавил, что это касается не только Украины, но и ее партнеров в регионе.
И в Украине, и их партнеры в регионе, делают все, что они могут, чтобы усилить свои позиции. Если вторжение произойдет, они сейчас в наилучшей своей позиции. И речь идет не только об их войсках, но и войсках их партнеров в регионе,
– отметил главнокомандующий войск НАТО в Европе.
Если же вторжение начнется на следующей неделе, украинские войска смогут отразить вторжение. Генерал Тод Уолтерс заявил, что "со временем, это точно".
Эскалация на Донбассе: важные новости
- По данным украинской разведки, в целом количество российских военных к 20 апреля вырастет до 110 тысяч.
- Представитель США в ОБСЕ отметила, что в целом Россия "подогнала" уже от 15 до 25 тысяч солдат. Это наибольшее количество от 2014 года.
- Из-за напряженной ситуации Европейское командование вооруженных сил США привело армию в максимальный уровень боеготовности.
- Глава ЦРУ предупредил, что Россия может прибегнуть к "ограниченному вторжению" в Украину.
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