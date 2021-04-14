Соединенные Штаты Америки могут рассмотреть свое постоянное присутствие на одном из учебных полигонов Украины. В то же время смысла вводить прямые войска на территорию государства нет.

Косвенная поддержка администрации Штатов – наиболее вероятна. Об этом заявил в интервью американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора Александер Вершбоу.

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США могут рассмотреть размещение войск в Украине

По его словам, к сожалению, нет смысла в пользу прямого ввода войск, чтобы помочь Украине защитить себя.

Администрация США может рассмотреть вопрос размещения реальных войск в Украине, но я думаю, что она будет обеспокоена тем, что это приведет к расколу внутри НАТО,

– отметил Вершбоу.

Он отметил, что США будут вынуждены начать переговоры с союзниками по обеспечению безопасности Украины еще до того, как ее членство в НАТО станет возможным. Это произойдет, если "этот кризис не закончится катастрофой".

Присутствие НАТО и США на учебном полигоне

Также Вершбоу отметил, что опубликовал в Atlantic Council некоторые материалы, в которых говорится о возможном присутствии Альянса и Штатов на учебном полигоне Украины.

Дипломат отметил, почему это нужно сделать: "Чтобы россияне ежедневно могли видеть, что НАТО благосклонно к безопасности Украины и ее будущей интеграции".

Он добавил, что у его коллег было предложение о присутствии постоянных войск в Одесском порту. Ведь это могло бы удержать российскую агрессию в Черном море.

В то же время это, как считает Вершбоу, не означает, что Штаты будут воевать за Украину. Ведь они к этому пока не готовы.



Расположение войск России возле границ Украины / Инфографика 24 канала