Сполучені Штати Америки можуть розглянути свою постійну присутність на одному з навчальних полігонів України. Водночас сенсусу вводити прямі війська на територію держави немає.

Непряма підтримка адміністрації Штатів – найімовірніша. Про це заявив в інтерв'ю американський дипломат, експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору Александер Вершбоу.

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США можуть розглянути розміщення військ в Україні

За його словами, на жаль, немає сенсу прямого введення військ, щоб допомогти Україні захистити себе.

Адміністрація США може розглянути питання розміщення реальних військ в Україні, але я думаю, що вона буде стурбована тим, що це призведе до розколу всередині НАТО,

– зазначив Вершбоу.

Він зауважив, що США муситимуть почати перемовини з союзниками щодо гарантування безпеки України ще до того, як її членство в НАТО стане можливим. Це станеться, якщо "ця криза не закінчиться катастрофою".

Присутність НАТО і США на навчальному полігоні

Також Вершбоу наголосив, що опублікував у Atlantic Council деякі матеріали, в яких мовиться про можливу присутність Альянсу і Штатів на навчальному полігоні України.

Дипломат відзначив, чому це потрібно зробити: "Щоб росіяни щодня могли бачити, що НАТО прихильний до безпеки України та її майбутньої інтеграції".

Він додав, що його колеги мали пропозицію щодо присутності постійних військ в Одеському порту. Адже це могло б утримати російську агресію в Чорному морі.

Водночас це, як вважає Вершбоу, не означатиме, що Штати воюватимуть за Україну. Адже вони до цього наразі не готові.



Розташування військ Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу