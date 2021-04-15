Висока оцінка від НАТО: військо України здатне самостійно відбити атаку Росії
Головнокомандувач збройних сил НАТО в Європі Тод Волтерс оцінив готовність війська України протидіяти агресії. Він зазначив, що у разі наступу Росії, з часом Україна сама зможе її відбити.
Джерело:"Голос Америки"
Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Тод Волтерс доповідав про ситуацію на Донбасі перед сенаторами США. Серед іншого, сенаторів цікавило, наскільки реальною є загроза російського вторгнення.
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Чи зможе зупинити Україна напад Росії
На питання від сенатора Ангуса Кінга про те, чи українці мають достатньо зброї, тренувань і сили, Тод Волтерс відповів ствердно. І додав, що це стосується не лише України, а і її партнерів у регіоні.
І в Україні, і їхні партнери у регіоні, роблять все, що вони можуть, аби посилити свої позиції. Якщо вторгнення відбудеться, вони зараз у найкращій своїй позиції. І йдеться не лише про їхні війська, а й війська їхніх партнерів у регіоні,
– зазначив головнокомандувач військ НАТО у Європі.
Якщо ж вторгнення почнеться наступного тижня, українські війська зможуть відбити вторгнення. Генерал Тод Волтерс заявив, що "з часом, це точно".
Ескалація на Донбасі: важливі новини
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- Представниця США в ОБСЄ зазначила, що загалом Росія "підігнала" вже від 15 до 25 тисяч солдатів. Це найбільша кількість від 2014 року.
- Через напружену ситуацію Європейське командування збройних сил США привело армію у максимальний рівень боєготовності.
- Глава ЦРУ попередив, що Росія може вдатися до "обмеженого вторгнення" в Україну.
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